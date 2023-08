7 dias, 7 fugas: das noites vestidas de branco aos concertos com e sem moche

Sábado, 26: Um “adeus” à moda de Loulé

Loulé despede-se do Verão com mais uma inesquecível Noite Branca. Como manda a tradição, haverá performances, animação de rua, concertos, dança, actividades desportivas, exposições e instalações que prometem surpreender os visitantes, num evento pleno de alma e localizado bem no coração da cidade. Para além de um vasto programa cultural, esta é uma iniciativa que continua a apostar fortemente na dinamização do comércio local, com as lojas abertas noite adentro, numa “noite em branco” recheada de descontos e pautada por muita animação para todas as faixas etárias.

A entrada é gratuita e o convite estende-se a toda a família. Para mais informações, visite o site da câmara.

Domingo, 27: Serralves (ainda) tem segredos

O Verão passa também pela proximidade com a natureza. Neste convite à exploração da biodiversidade do Parque de Serralves, na cidade do Porto, crianças e adultos, pais e filhos, terão a oportunidade de conhecer o encantador charco do Lameiro de Serralves e os seus curiosos habitantes - dos anfíbios aos macroinvertebrados, e ainda diversas plantas aquáticas - numa actividade que recorrerá à ilustração com o objectivo de trabalhar a capacidade de observação de cada visitante.

Entrada grátis para crianças até aos 12 anos. Bilhetes e mais informação aqui.

Segunda, 28: Da rua para a cordoaria

Começar a semana com o pé direito? Sim, é possível. Nesta segunda-feira, uma ida à Cordoaria Nacional pode revelar-se uma verdadeira viagem ao universo, muitas vezes injustamente marginalizado, da arte urbana. Urban(R)Evolution, organizado pela Underdogs e com curadoria de Pauline Foessel e Pedro Alonzo, é uma exposição que, partindo da sua fase embrionária, expressa em tags, graffiti ou pinturas no Metro, narra a explosiva e fascinante evolução da arte urbana.

Do português Vhils ao porto-riquenho Lee Quiñones, conceituados artistas do panorama nacional e internacional apresentam uma série imperdível de instalações e intervenções originais. Os bilhetes vão dos 6€ aos 15€ e as portas estão abertas das 10h30 às 19h30.​

Terça, 29: Todos são suspeitos em Tróia

Em cena há mais de 70 anos na cidade de Londres, e em digressão desde 2021 por território nacional, A Ratoeira adapta uma das mais célebres histórias de Agatha Christie. Um verdadeiro fenómeno, tendo já sido vista por mais de 50.000 espectadores em Portugal, a peça chega hoje ao Casino de Tróia.

Uma trama plena de suspense, segue os hóspedes e o pessoal de um pequeno hotel, retidos no interior durante uma tempestade de neve, logo depois de uma mulher local aparecer assassinada. A encenação está a cargo de Paulo Sousa Costa e o elenco conta com nomes conhecidos dos portugueses como Ruy de Carvalho e Elsa Galvão.

Bilhetes à venda na ticketline e locais habituais a partir de 25€.​

Quarta, 30: Sabrosa a oito mãos

Continua a decorrer o festival Oito Mãos, Monumentos com Música Dentro, um evento de cariz único que engloba exclusivamente concertos de quartetos realizados em monumentos classificados e de interesse municipal. Na sua 6.ª edição, esta iniciativa é já responsável pela dinamização de 47 monumentos em 22 municípios diferentes.

Hoje às 21h30, o grupo Tor, oriundo da Galiza, actua no Largo da Praça em Sabrosa. Félix Castro (anglo concertina, acordeão diatónico e gaita de foles), Cástor Castro (flautas de madeira), José Liz (bouzouki) e Álvaro Iglesias (contrabaixo), trazem com eles as sonoridades do folk céltico. A entrada é livre.

Quinta, 31: Em alto e bom som no Parque da Belavista

Dos clássicos ao novinho em folha, o Festival MEO Kalorama está de regresso para a sua 2.ª edição. Sobem hoje ao Palco MEO nomes tão aguardados como os australianos Amyl & The Sniffers, que trazem a Lisboa a sua sonoridade (e atitude) punk, os norte-americanos Yeah Yeah Yeahs, liderados por uma sempre incandescente Karen O, Blur e The Prodigy, que prometem devolver a muitos as suas recordações de adolescência. O destaque vai também para José González, M83, Metronomy e The Blaze, a actuarem no palco San Miguel.

Para os próximos dias, estão previstas ainda a vinda de Florence + The Machine, Aphex Twin, Belle & Sebastian, Arca, Foals, entre muitos outros. O bilhete diário está disponível a 65€, enquanto o passe geral fica por 160€. Há ainda 25€ de desconto para os detentores do Cartão Jovem.

Sexta, 1: A vanguarda na capital

A semana não chega ao fim sem Björk. É hoje, na Altice Arena de Lisboa, que a artista islandesa dá início à sua nova tour, Cornucopia, inspirada pelo seu penúltimo disco, Utopia, lançado em 2017, e Fossora, o seu último trabalho em estúdio.

Para além de uma extensa orquestra, composta por flautas, clarinetistas, harpista, percussão e electrónica, o espectáculo conta com visuais “únicos” e “vanguardistas” de Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M, enquanto a cenografia estará a cargo de Chiara Stephenson.

Nas palavras da promotora Everything Is New, espera-se uma experiência “única de som e luz”. Os bilhetes vão dos 35€ aos 180€.