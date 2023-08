Reacções ao anúncio de Rubiales: “Vergonha alheia”

Desde futebolistas, no activo e na reforma, a representantes políticos, são muitas as reacções à decisão de Luis Rubiales de se manter à frente da RFEF.

O anúncio de Luis Rubiales de que não irá demitir-se do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) já começou a gerar reacções na sociedade espanhola. Desde políticos a futebolistas, o tom transversal é de incredulidade.

Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola. — Irene Montero (@IreneMontero) August 25, 2023

A público, através das redes sociais, já vieram jogadores com peso no futebol espanhol, a começar por David de Gea: "Sangram-me os ouvidos", escreveu o guarda-redes que durante anos defendeu a baliza da selecção. Outro guarda-redes, com um currículo ainda mais recheado por Espanha, é Iker Casillas, que não se conteve.

"Vergonha alheia", começou por escrever. "Deveríamos ter estado nestes cinco dias a falar das nossas jogadoras! Da alegria que nos deram a todos! Era o que se presumia depois de um título que não tínhamos, mas...", acrescentou.

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

Borja Iglesias, avançado do Betis, foi mais longe: "Como futebolista e como pessoa não me sinto representado pelo que se passou hoje na Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Parece-me lamentável que continuem a colocar o foco sobre uma companheira".

Javier Tebas, presidente da LaLiga e um crítico assumido de Rubiales há vários anos, também já lamentou esta tomada de posição. "Os gestos misóginos, as expressões soezes, o desastre protocolar e os insultos não são uma surpresa e tinham antecedentes óbvios que deveriam ter evitado uma nova vítima", escreveu.

Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 25, 2023

Da esfera política, também já há manifestações de repúdio, particularmente da vice-presidente do Governo em funções e líder do Sumar, Yolanda Díaz: "O que vimos hoje na assembleia é inaceitável. O Governo deve actuar e tomar medidas urgentes: acabou-se a impunidade para acções machistas".