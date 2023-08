João Moutinho vai (afinal) assinar pelo Sp. Braga

Jogador foi muito falado como potencial reforço do FC Porto, mas vínculo não se concretizou. Moutinho regressa a Portugal depois de uma década no estrangeiro.

Esteve com um pé no Dragão, mas decidiu ir 50 quilómetros mais para norte e exibir os dotes futebolísticos na Pedreira. João Moutinho será reforço do Sp. Braga em 2023-24, depois de ter feito exames médicos pelo FC Porto e, ao que tudo indica, ter estado a meros passos de completar o vínculo contratual com os portistas. A oficialização e apresentação deve acontecer ainda esta sexta-feira, escreve a imprensa desportiva.

O jornal A Bola especifica que terá sido um almoço com o presidente dos portistas, Jorge Nuno Pinto da Costa, a mudar o destino do médio. Assim que Sérgio Conceição recebeu a garantia de que não haveria maior sangramento do núcleo duro portista, Moutinho terá deixado de ser prioridade.

O médio está de regresso a Portugal, uma década depois da saída. No final da época 2012-13, ano em que o FC Porto se sagrou tricampeão nacional, Moutinho foi transferido para os franceses do Mónaco. O negócio envolveu também a venda de James Rodríguez: o valor total foi de 70 milhões de euros, 25 milhões pelo passe do português e os restantes 45 milhões pelo colombiano.

Foto João Moutinho sagrou-se tricampeão pelo FC Porto Paulo Pimenta/PUBLICO

Ficaria cinco temporadas nos gauleses, mudando-se para Inglaterra em 2018-19. Esteve quatro anos no Wolverhampton, partilhando balneário com vários jogadores e treinadores portugueses.

Moutinho abraça agora um novo desafio em Portugal, integrando um clube que está cada vez mais perto do apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Os “arsenalistas” venceram os gregos do Panathinaikos por 2-1 na primeira mão, discutindo agora em Atenas o acesso à prova milionária.