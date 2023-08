Canadá vence a França no jogo grande do dia 1 dos Mundiais

Arrancou nesta sexta-feira o Campeonato do Mundo de basquetebol, que se divide por Indonésia, Filipinas e Japão, e o Canadá levou a melhor no jogo grande da 1.ª jornada. Os norte-americanos bateram a França, por 95-65, e lideram o Grupo H em conjunto com a Letónia (arrasou o Líbano, por 109-70).

Nos restantes jogos do dia, assistiu-se a um triunfo da Austrália sobre a Finlândia (98-72) e da Alemanha sobre o Japão (81-63), no Grupo E, enquanto no Grupo D a Lituânia e Montenegro derrotaram Egipto e México, respectivamente, por 93-67 e 91-71. No Grupo A, Itália superou Angola, por 81-67, e a selecção das Filipinas perdeu com a República Dominicana, por 87-81.

No sábado, estreiam-se no Mundial os EUA (Nova Zelândia) e a Espanha (Costa do Marfim), dois dos principais candidatos ao título. A Sérvia mede forças com a China, no Grupo B.