Atletismo: Noah Lyles e Shericka Jackson voltaram a voar nos 200m

Sétimo dia dos Mundiais de Budapeste fecharam com a vertigem da velocidade, depois de Yulimar Rojas ter tremido no triplo salto.

Não deu para recorde mundial, mas tanto a final de 200 metros masculina como feminina, nos Campeonatos do Mundo de atletismo que decorrem em Budapeste, mostraram a capacidade de desafiar mitos como Usain Bolt ou Flo-Jo.

Primeiro as senhoras, com a jamaicana Shericka Jackson a voar para a meta em 21,41 segundos, a 0,07s da melhor marca de sempre (na posse, desde 1988, da norte-americana já desaparecida Florence Griffith Joyner). Recorde pessoal, por 0,04s, da campeã mundial... Bem à frente das norte-americanas Thomas (21,81s) e Richardson (21,92s)

Depois, os homens: o norte-americano Noah Lyles, actualmente o homem mais rápido do planeta, queria bater a marca de Bolt (19,19s), mas teve de contentar-se com mais um título mundial, o terceiro, garantido com vantagem confortável (19,52 s) — mas distante do seu próprio recorde (19,31s) —, sobre o compatriota Erriyon Knighton (19,75s) e Letsile Tebogo (19,81s), do Botswana.

No triplo salto feminino, que não contou com a portuguesa Patrícia Mamona (a recuperar de um problema no joelho para apresentar-se nas melhores condições físicas em Paris), a grande surpresa foi a forma sofrível como a venezuelana Yulimar Rojas — recordista mundial com 15,74 metros, em pista coberta, e imbatível há mais de dois anos — conseguiu garantir, no último suspiro, depois de dois saltos nulos, a medalha de ouro, com 15,08 metros.

Mas, para se sagrar tetracampeã mundial, Rojas teve de encontrar forças quando parecia prestes a ser eliminada, depois de ter assegurado, no limite, um lugar entre as oito finalistas. Yulimar Rojas acedeu ao grupo final com o pior desempenho e um tremido oitavo lugar, não indo além de 14,34 metros. Colocada entre a espada e a parede, em risco de falhar o pódio, Rojas voou para bater a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuck por 8 centímetros. O bronze foi para a cubana Leyanis Pérez Hernández, com 14,96 metros.

Também na última tentativa, mas no lançamento do dardo, a japonesa Haruka Kitaguchi conseguiu um lançamento de 66,73 metros que rendeu a primeira medalha de ouro destes Mundiais para o Japão e o primeiro ouro nipónico no dardo.

Kitaguchi bateu a colombiana Ruiz Hurtado, que se preparava para conseguir o primeiro ouro sul-americano no lançamento feminino, ficando com a prata do primeiro ensaio a 65,47 metros. A australiana Mackenzie Little, com 63,38 metros, fechou o pódio.

Ainda no lançamento do dardo, mas em homens, Leandro Ramos era, o único atleta português em competição não conseguiu melhor do que o 15.º lugar no Grupo A de qualificação, com a marca de 74,03 metros. O lançador do Benfica estava confiante no apuramento, em que precisava de 83 metros, menos que os 84,78 metros de há um ano.