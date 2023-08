Jovem detido por suspeita de abuso sexual de criança de 13 anos em Mirandela

Um jovem de 26 anos foi detido pela suspeita de crimes de abuso sexual de uma criança de 13 anos, ocorridos em Mirandela, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real. Segundo referiu a PJ, em comunicado, o suspeito foi detido "fora de flagrante delito", em Vila Real, e está "fortemente indiciado pela prática dos crimes de abuso sexual de crianças".

Aquela polícia explicou que os factos ocorreram no período compreendido entre os meses de Abril e Agosto, na localidade de Mirandela, no distrito de Bragança, sendo a vítima uma criança com 13 anos.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.