O Partido Republicano numa encruzilhada eleitoral

Se DeSantis ou Ramaswami ganharem as primárias, grande parte dos apoiantes de Trump pode ficar em casa no derradeiro confronto com Biden. Se Trump for o nomeado, muitos independentes votarão Biden.

A regra parecia incontestável: um candidato a um cargo político que se recusa a debater é punido severamente pelos eleitores. Quem vota não suporta cobardia política – o medo aparente de confrontar o adversário, ou de submeter as suas preferências ideológicas e soluções políticas a um escrutínio direto, dinâmico e acessível. E não suporta também falta de convicção. Ou preparação deficiente. Nenhum candidato com sérias aspirações à vitória eleitoral se atreveria a rejeitar oportunidades em pleno prime time de tentar convencer o seu eleitorado do valor da sua visão e aspirações para o país. Mas hoje, na arena política americana, ainda parcialmente dominada por Donald Trump, tudo mudou.

Há dias que Trump tinha anunciado que não iria participar em nenhum debate referente às primárias republicanas, pelo que a sua ausência na madrugada passada, em Milwaukee, naquele que foi o primeiro debate republicano para as próximas eleições para a Presidência dos EUA de 2024, não foi surpresa. E, na verdade, se eu me colocasse na posição de uma consultora de campanha cabalmente desprovida de consciência ou apego especial ao ideal democrático, diria a Trump exatamente isso: “Não vá. Não se exponha.”

Trump é, neste momento, o líder incontestável nas sondagens relativas às primárias republicanas. Os outros candidatos – principalmente o governador da Florida, Ron DeSantis, e o empresário Vivek Ramaswami, os atuais adversários mais competitivos de Trump – estão sedentos por partilhar o palco com ele, sabendo que os debates oferecem derradeiras oportunidades para enfraquecer ou ferir de morte campanhas: como esquecer o momento em que Tulsi Gabbard destruiu a campanha de Kamala Harris em apenas quatro minutos, em pleno debate durante as primárias do Partido Democrata de 2019, ao expor a flagrante hipocrisia demonstrada por Harris quando confrontada com a execução nefasta dos seus mandatos como district attorney de São Francisco e attorney general da Califórnia? Ou como ignorar o sucesso do próprio Trump em usar os debates das primárias republicanas de há oito anos para rebater, em intervenções que se tornaram virais, todos os esforços encetados pela liderança do Partido Republicano para derrubar a sua candidatura a favor de candidatos mais mainstream, como Jeb Bush, Marco Rubio ou Ted Cruz?

Enquanto outros oito candidatos à nomeação republicana participaram na passada madrugada no primeiro confronto direto desta temporada eleitoral, Trump ficou-se por um safe space, concedendo uma entrevista ao controverso e influente Tucker Carlson, e assegurando uma audiência gigante. Mas se a ausência de Trump teve, parcialmente, como objetivo condenar esse debate a ser uma mera “liga dos segundos” – como se Trump dissesse “lutem entre vós, estou num plano superior” aos restantes candidatos, para que estes definam (e se desgastem) entre eles quem será o seu adversário direto nestas primárias –, existiu, igualmente, uma razão mais prática que obviamente impediu Trump de participar. A direção republicana exigiu que todos os participantes no debate assinassem uma declaração na qual se comprometiam a apoiar o futuro vencedor das primárias republicanas durante o confronto contra Joe Biden no próximo ano. E Trump nunca irá – porque, para ele, it’s all about Trump – assumir esse compromisso.

Este ponto sucintamente descreve a condição peculiar que o Partido Republicano vive neste momento. É que, apesar de todos os defeitos de caráter de Trump, oriundos de uma proclividade narcisista e egocêntrica que o tornam um agente político de uma volatilidade insuportável, torna-se – para quem não se encontra cego pelo ódio ideológico que ele facilmente inspira – imperativo reconhecer que foi ele quem introduziu uma nova dimensão política no Partido Republicano, que consegue agora seduzir novos segmentos do eleitorado que antes nunca tinham concebido votar “republicano” (pelo menos, desde Reagan).

Durante os últimos oito anos, a realidade partidária americana foi objeto de uma transformação sem precedentes. O Partido Republicano conseguiu posicionar-se como o partido da working class, preparado para defender não só os valores tradicionais da sociedade americana, mas também os interesses de uma classe trabalhadora que se sente ignorada (e desprezada) pela elite política, económica e cultural dominada pelo Partido Democrata. A diversidade racial do seu eleitorado tem, de igual forma, aumentado, graças a uma progressiva mudança das preferências do eleitorado hispânico, que, em regra geral, demonstra preferências mais conservadoras em termos de costumes, e asiático, que se encontra sensível ao aumento gravíssimo de crimes de ódio que tem sofrido.

Por outro lado, o Partido Democrata é, neste momento, visto pela maioria dos eleitores independentes como o partido da urban managerial class, o partido de Wall Street, corrompido por interesses globalistas, e dominado pela ideologia woke – que não é mais do que uma iteração paradoxal que mistura a “consciência crítica” neomarxista com o ímpeto destrutivo da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e a mundividência niilista do pós-modernismo. Veem os “democratas” como um partido que quer ser sustentado por dinâmicas permanentes de conflito racial e social nos EUA, liderado por um Presidente que apresenta fragilidades intelectuais e cognitivas evidentes e cuja Administração se demonstra totalmente impotente face à maior vaga migratória ilegal de que há registo, tem sido vista como conivente com a onda de criminalidade descontrolada nas grande cidades americanas, baluartes do Partido Democrata, foi responsável pela retirada desastrosa do Afeganistão e aparenta uma negligência flagrante na resposta federal aos incêndios recentes no Havai.

Mas a ansiedade latente que reverbera no âmago de alguns republicanos que desejam, desesperadamente, ver Trump afastado dos holofotes políticos justifica-se precisamente por terem a fundada dúvida de que toda esta conjuntura favorável muito dificilmente se irá traduzir em vitória eleitoral. O Partido Republicano encontra-se numa encruzilhada praticamente intransponível. Ninguém entusiasma a base republicana como Trump. Ninguém consegue levar blue collar workers às urnas para votar “republicano” como Trump. Mas Trump é, também, fortemente rejeitado pela maioria dos independentes e, em especial, pelo eleitorado feminino, pelo que uma vitória final com estes índices de popularidade parece difícil (embora, claro, não impossível). Trump não só é o Presidente que terminou o seu mandato com os piores índices de popularidade de sempre, enfrentando também, neste momento, quatro processos criminais, dois deles referentes a alegada interferência e fraude eleitoral relativa às presidenciais de 2020.

Porém, uma percentagem significativa das bases republicanas considera que esses processos constituem uma vergonhosa perseguição política por parte de departamentos e agências dominados por operacionais e ativistas democratas, pelo que estes eleitores fazem questão de anunciar que Trump será – porque assim o seu sentimento ferido de justiça o exige – a única opção como nomeado republicano. Os dirigentes republicanos sabem que, se DeSantis ou Ramaswami ganharem as primárias, existe uma forte probabilidade de grande parte dos apoiantes de Trump preferir ficar em casa no derradeiro confronto contra Biden. Mas sabem também que, se Trump ganhar as primárias, uma parte considerável dos eleitores independentes poderá votar “democrata”, ainda que não sejam fãs da performance do atual Presidente.

Atendendo ao evidente declínio intelectual de Biden, não se afigura impossível – e há já sondagens que apontam nesse sentido – que, se o nomeado republicano for Trump, seja mesmo o antigo Presidente republicano a ganhar a eleição. Em todo o caso, o cenário que levaria um outro nomeado do Partido Republicano a ganhar estas eleições parece ocorrer apenas num universo paralelo, em que Trump, passando por um transplante de personalidade e adquirindo uma nova ordem de prioridades, não procurasse a sua reeleição, formalizasse o seu apoio ao nomeado republicano e fizesse campanha a favor desse candidato.

O debate político, se bem executado, consubstancia a verdadeira alma democrática e deve representar o momento mais vital e intenso de qualquer campanha eleitoral. Mal executado, pode facilmente cair num circo de demagogia e de ataques pessoais frenéticos entre os candidatos, que pouco esclarece o eleitorado quanto à substância dos programas políticos, mas mesmo assim se demonstra útil ao revelar o caráter das personagens envolvidas. Mas a ausência voluntária e a recusa em participar é, neste caso, reveladora da situação dilemática de um partido que ainda se encontra refém de um só homem.

