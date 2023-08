Manuais escolares na redoma

A gratuitidade dos manuais escolares para famílias de baixos recursos é justa. Já não se entende a inclusão de beneficiários com provas evidentes de excedência. As limitações impostas ao uso dos manuais para poderem ser trocados por vouchers de aquisição de novos manuais é a parte mais controversa de todo o processo, atingindo mesmo o ridículo, quando se obriga a apagar as anotações para poderem estar em condições de devolução. Enquanto não for possível a generalização do manual digital, a solução poderá ser a produção de um manual reutilizável feito com material mais resistente e sem espaço a anotações, a fornecer às próprias escolas durante o prazo de vigência e acessível para todos os alunos em regime de requisição. Em paralelo, poderia proceder-se à concepção de outros auxiliares de exploração de utilização única, feitos com materiais menos nobres com espaço para todo o tipo de inscrições, respostas, colagens, etc. Estes, financiados ou gratuitos para alunos carenciados.

José M. Carvalho, Chaves

O problema da habitação

E agora algo completamente diferente, enquanto dura o efeito do veto presidencial ao pacote Mais Habitação. Uma cidade pode ser definida como uma estrutura artificial de suporte ao sustento e abrigo da população humana. A falta de abrigo (leia-se, falta de habitação) obriga à expansão e crescimento da cidade. O crescimento da cidade, por sua vez, não é por norma programado como urgência, ou emergência, como se pode conferir pela idade da maior parte das cidades, vilas e aldeias.

Salvo raras e honrosas excepções, a maior parte das respostas às necessidades habitacionais criaram soluções urbanas que garantem abrigo, mas não garantem o sustento, fixando as suas populações numa posição imutável quanto ao seu futuro. O problema actual da falta de habitação não é falta de construções ou diplomas legais. É a falta de novos territórios de expansão das cidades, vilas e aldeias que reflictam a expressão económica, social e cultural da população portuguesa, ao contrário da expressão da vaidade política.

A expansão urbana que temos construído até hoje equivale à destruição ambiental de suporte à vida. A única urgência que existe é a de encontrar o equilíbrio da economia humana com o meio ambiente, que garanta abrigo a todos, todos, todos. Humanos e não humanos.

José Nascimento, arquitecto

Dia da independência

O dia da independência da “martirizada” Ucrânia celebra-se hoje. E, até esse dia, já estiveram em solo ucraniano os três mais altos representantes de Portugal: António Costa, Artur Santos Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Este último, que esteve dentro de uma trincheira, lembrou que a Europa livre e democrática vai desde a parte mais ocidental – Portugal – até à parte mais oriental, incluindo a Ucrânia, livre do cruel invasor que diz não o ser.

Se o 25 de Abril de 1974 foi a machadada final do império colonial português, também o enferrujado império soviético se finou. Portanto, a Federação Russa deve respeitar os actuais países soberanos e deixar de mandar pela força das armas outros povos satélites. É pena que em Portugal haja ainda “democratas” defensores do tirano moscovita, quando, após o vitorioso golpe de 1974, gritavam a plenos pulmões “nem mais um soldado para as colónias”.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Um Presidente sem freio

É no seu Espaço Público que o jornal PÚBLICO proporciona a radiografia do país feita também pela escrita de muitos dos seus leitores e só por isso valia a pena comprá-lo sempre, apesar de termos de escolher entre a bica e o pão com manteiga e a sua aquisição… estranhos estes tempos em que começa a ser luxo comprar o jornal diário!

David Pontes, no seu editorial de ontem, faz justa referência a um Presidente sem freio que, dançando freneticamente como se tivesse pilhas Duracell, nos mantém sempre motivados em acordar pela manhã, quanto mais não seja para tomarmos conhecimento de mais uma partida de (dispensável) ténis que joga com o Governo do PS… Não é Rafael Nadal versus Novak Djokovic, nem para lá caminha e quem comprou bilhete para assistir sai do court cada vez mais abismado com a pobreza franciscana dos dois desempenhos.

Este povo terá de aguentar esta contenda muito mais tempo? Se os mais altos cargos institucionais resumem a governança a este bater-de-pés de meninos briguentos, teimosos e fora da normalidade social (...), para onde nos atirarão nos próximos tempos?!... É que nada é tão mau que não possa piorar!

Maria Morais Mendes, Vila Nova de Gaia