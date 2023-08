Em festa, e em família, despedimo-nos deste querido mês de Agosto

FESTA

Noite Branca

26 de Agosto

​Loulé despede-se do Verão com mais uma inesquecível Noite Branca. Como manda a tradição, haverá performances, animação de rua, concertos, dança, actividades desportivas, exposições e instalações que prometem surpreender, num evento pleno de alma e localizado no coração da cidade. Para além de um vasto programa cultural, esta é uma iniciativa que aposta fortemente na dinamização do comércio local, com as lojas abertas noite adentro, numa “noite em branco” recheada de descontos e muita animação. A entrada é gratuita. Para mais informações, visite o site da câmara.

OFICINAS

Oficina de famílias - Charcos de Serralves

27 de Agosto

O Verão passa também pela proximidade com a natureza. Neste convite à exploração da biodiversidade do Parque de Serralves, na cidade do Porto, crianças e adultos terão a oportunidade de conhecer o encantador charco do Lameiro de Serralves e os seus habitantes - dos anfíbios aos macroinvertebrados, e ainda diversas plantas aquáticas - numa actividade que recorrerá à ilustração com o objectivo de trabalhar a capacidade de observação de cada visitante. Entrada grátis para crianças até aos 12 anos. Bilhetes e mais informação aqui.

Ateliê literário – Marioneta animada

27 de Agosto

As manhãs de Domingo são (per)feitas para sonhar. Na próxima sessão dos “Dominguinhos” do MAR Shopping Matosinhos, as personagens das nossas histórias e contos favoritos são também protagonistas. Da Branca de Neve a Harry Potter, os mais pequenos poderão transformar os seus grandes heróis literários em divertidas marionetas, sempre partindo de materiais reutilizados. Entre as 11h e as 12h, no corredor de Moda Infantil do MAR Shopping Matosinhos, Piso 0. A participação é gratuita.

Waterworld

De 29 de Agosto a 7 de Setembro

Com o intuito de consciencializar e alertar as camadas mais jovens para a subida das águas do mar como consequência directa do aquecimento global, o projecto Waterworld organiza uma oficina de construção de embarcações recorrendo a materiais reciclados. A iniciativa está aberta a maiores de 14 anos e tem lugar nos dias 29 e 31 deste mês, 2, 5 e 7 de Setembro na Escola E.B. da Culatra. No dia 9 de Setembro, os participantes poderão ver as suas criações numa regata em torno do cais da ilha.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente através de sphere4.info@gmail.com.

ESPECTÁCULOS

Raiz

25 de Agosto

A Praça do Município, em Vila Real, volta a ser palco da arte ao ar livre. Daniel Seabra e Mafalda Gonçalves dão vida a este espectáculo circense que tem como objectivo “pensar o conceito de lugar-comum”. Através da arte da acrobacia, a dupla de intérpretes irá explorar conceitos como a estabilidade, a resistência e a capacidade de constante adaptação face à mudança. A entrada é gratuita e o espectáculo tem início às 22h.

SHREK: O Musical

26 de Agosto

O Centro de Espectáculos do Casino Tróia recebe no próximo sábado dia 26 de Agosto, às 18h00, “o musical mais verde de todos os tempos”. Miúdos e graúdos estão convidados a viajar até Tão Tão Longe e mergulhar de corpo e alma no universo mágico do ogre mais famoso do mundo. Os bilhetes, a partir dos 19€, estão à venda nos locais habituais e na Ticketline.​

FESTIVAL

Algarve Boat Festival

26 de Agosto

É já no próximo sábado que, das 15h às 19h, decorre na Praia Dona Ana, em Lagos, a 5.ª edição do Algarve Boat Festival, um evento sem igual que une música, dança e uma encantadora paisagem. Da embarcação principal poderá assistir à actuação da dupla Crazibiza, DJ Sunlize e ainda o algarvio Luís Raposo no saxofone. É possível marcar lugar para um barco partilhado ou alugar um barco privado através deste link.

PASSEIO

Visita Orientada ao Treetop Walk

26 de Agosto

Há mil e uma maneiras de desfrutar das paisagens verdejantes e únicas do Parque de Serralves. Desta vez, o percurso tem lugar na copa das árvores, oferecendo aos (corajosos) visitantes a oportunidade imperdível de observar, ouvir e experienciar a riqueza inigualável de um encontro com a natureza. Com entrada gratuita para crianças até aos 12 anos, e bilhetes a partir de 11€ para adultos, as inscrições podem ser feitas aqui.

CULTURA E DIVERSÃO

Uma noite no museu

25 de Agosto

Numa iniciativa programada para crianças dos 7 aos 12 anos de idade, o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MATT) lança o convite para passar uma noite diferente. Os mais pequenos poderão dormir na Central Tejo, local que acolhe uma antiga fábrica de electricidade, responsável por iluminar a capital portuguesa durante vários anos. Os participantes terão acesso à Oficina de arte: maat à Descoberta, com José Santos, que se realiza no âmbito da exposição Hello! Are You There? de Luisa Cunha. Mais informações e bilhetes aqui.

Poemas à Solta – Poesia em Jardins e Espaços Verdes

26 e 27 de Agosto

Nas tardes de sábado e domingo, ao sol lisboeta alia-se também a poesia. Partindo da zona do coreto, e depois em itinerância por toda a extensão do Jardim da Estrela, diversos actores irão declamar as palavras de consagrados autores portugueses como Natália Correia, António Ramos Rosa, Sophia de Mello Breyner, Fernando Pessoa, Alexandre O’Neill, Miguel Torga, Mário Henrique Leiria, Florbela Espanca, António Aleixo, Adelina Barradas de Oliveira e Ruy Belo. O evento tem início às 17h.