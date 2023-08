Beyoncé pede aos fãs que usem prateado no final da digressão

O objectivo é que, todas as noites, os artistas no palco e o público possam fazer uma “brilhante bola de discoteca humana”.

A digressão Renaissance de Beyoncé está a chegar à recta final e a cantora utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira, para pedir aos fãs que usem roupas prateadas nas próximas apresentações.

"Esta digressão foi uma alegria e, como está a aproximar-se do seu último mês, o meu desejo de aniversário é comemorar convosco, peço-vos que vistam as vossas roupas prateadas mais fabulosas para os espectáculos de de 23 de Agosto a 22 de Setembro", publicou a cantora, que festeja o seu nascimento no dia 4 de Setembro, nas suas redes sociais e no site.

O objectivo é que, todas as noites, os artistas no palco e o público possam fazer uma "brilhante bola de discoteca humana". E completa a vencedora de 32 Grammys, ao longo da carreira: "Todos espelhando a alegria uns dos outros."

Esta é a nona digressão mundial da cantora de Single Ladies, que começou na Suécia. Aparentemente, os concertos tiveram repercussões na economia daquele país. Na altura, os dados avançados pelo Instituto de Estatística Sueco revelaram uma taxa de inflação em Maio de 9,7%, um valor que estava 0,3 pontos percentuais acima do que era esperado. Verificou-se uma subida dos preços dos bens e serviços no “domínio do lazer e da cultura”. E, segundo os economistas do país nórdico, o factor Beyoncé foi um dos responsáveis por este fenómeno.

A primeira parte da digressão percorreu a Europa, de 10 de Maio a 28 de Junho, e, segundo o Bilboard, arrecadou 154 milhões de dólares (143 milhões de euros) e vendeu mais de um milhão de bilhetes. Entretanto, já foram conhecidos os valores da passagem da digressão pelos EUA, nomeadamente em New Jersey, a 29 de Julho, o concerto rendeu cerca de 16,5 milhões de dólares (mais de 15 milhões de euros), o que significa que se trata do espectáculo feminino que mais vendeu, aponta o Folha de S.Paulo.

O álbum Renaissance deu origem a um dos maiores espectáculos de moda do ano. Pelo palco passam mais de uma centena de fatos diferentes que mudam quase todas as noites.