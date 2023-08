Mundiais de atletismo: dia da Jamaica em Budapeste

A Jamaica já teve dias muito bons em Mundiais de atletismo, mas este sexto dia dos campeonatos que se estão a realizar em Budapeste terá sido mesmo dos melhores para o país de Usain Bolt. Foi um dia de cinco medalhas para a nação caribenha, dois títulos improváveis na velocidade, mais uma prata que não foi ouro por dois centímetros no comprimento, mais um bronze na mesma prova e outro bronze numa prova em que a campeã estava noutro patamar.

A fazer justiça à tradição atlética da Jamaica, os dois títulos aconteceram na velocidade. Nos 100m barreiras, Danielle Williams sagrou-se bicampeã, sete anos depois do seu primeiro título em Pequim 2015, surpreendendo a partir da pista dois com 12,43s, apenas um centésimo à frente da campeã olímpica de Porto Rico, Jasmine Camacho-Quinn (12,44s), e da norte-americana Kendra Harrison (12,46s).

Igualmente surpreendente foi a vitória de Antonio Watson nos 400m. É verdade que a volta à pista tinha perdido nas eliminatórias, por lesão, o favorito, Steve Gardiner, mas o jovem jamaicano tinha a concorrência de homens como Kirani James, campeão olímpico em 2012, ou Wayde van Niekerk, o sul-africano recordista mundial. A verdade é que Watson, treinado por Glen Mills (ex-técnico de Bolt no Racers Track Club, de Kingston), não se intimidou com a concorrência e cortou a meta na frente, com 44,22s, à frente do britânico Matthew Hudson-Smith (44,31s) e do norte-americano Quincy Hall (44,37s).

Um terceiro título jamaicano esteve perto de acontecer na final do salto em comprimento. Wayne Pinnock liderou o concurso até à última ronda de saltos, mas perdeu a posição cimeira para um magnífico ensaio do grego Miltiadis Tentoglou, a 8,52m, dois centímetros mais à frente do que o melhor salto do jamaicano. O campeão olímpico de Tóquio acabou por prevalecer perante os três jamaicanos que ficaram nas três posições seguintes – Pinnock (8,50m), Tajay Gayle (8,27m) e Carey McLeod (8,27m).

As três jamaicanas já não tiveram quaisquer hipóteses na prova que encerrou a jornada, os 400m barreiras. Como se esperava, a neerlandesa Femke Bol mostrou que está numa classe à parte, triunfando com 51,70s, mais de um segundo à frente da norte-americana Shamier Little (52,80s) e da jamaicana Rushell Clayton (52,81s).

Quanto à final feminina do lançamento do martelo, foi um pódio dividido por dois países da América do Norte. A canadiana Camry Rodgers ficou com o ouro, lançando o engenho a 77,22m, deixando as duas lançadoras dos EUA para os dois lugares seguintes, Janee Kassanavoid (76,36m) e DeAnna Pryce (75,41m).

Ao sexto dia dos Mundiais, a presença portuguesa esteve nas estradas de Budapeste, nos 35km marcha, com os dois atletas mais veteranos da comitiva. Mas nem João Vieira, nem Inês Henriques, chegaram ao fim. Na sua 12.ª presença em Mundiais, o vice-campeão de 2019 nos extintos 50km abandonou logo aos sete quilómetros, ele que tinha sido 33.º na prova dos 20km. Já Inês Henriques, que foi a primeira campeã mundial dos 50km em Londres 2017, abandonou aos 14km. Em ambas as provas, os vencedores foram os mesmos da prova de 20km, os espanhóis Álvaro Martin e Maria Pérez.