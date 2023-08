Dinis Sousa substitui John Eliot Gardiner, acusado de agressão, nos BBC Proms

Esta terça-feira, Sir John Eliot Gardiner, maestro britânico respeitado pelo mundo fora e especializado na interpretação de música barroca, viu o baixo William Thomas, membro do coro que dirigia, sair do pódio no palco na direcção errada. Segundo o site Slipped Disc, dedicado à música clássica, o caso aconteceu em França a meio de uma interpretação da ópera Les Troyens no festival Berlioz, em La Côte Saint André. A saída de Thomas terá irritado" o director musical ao ponto de se dirigir, nos bastidores, ao cantor, admoestá-lo em frente ao resto dos músicos, e depois dar-lhe uma estalada e um soco na cara.

Segundo a BBC, o cantor não pareceu ficar "seriamente ferido" e chegou a subir ao palco na quarta-feira à noite, já sem Gardiner aos comandos, tendo sido substituído pelo seu assistente, o português Dinis Sousa. Num comunicado divulgado pela instituição britânica, o maestro estava "profundamente arrependido" de ter perdido a "calma", dizendo que não ia "arranjar desculpas" para o seu "comportamento" e já tinha pedido "pedido desculpas pessoalmente a Thomas", alguém por quem tem "o máximo de respeito". "Eu sei que a violência física nunca é aceitável e que os músicos se devem sentir sempre seguros", conclui.

Já um representante de Thomas tinha dito à BBC que "todos os músicos merecem o direito a praticarem a sua arte num ambiente livre de abuso ou danos físicos". Ao Slipped Disc, um representante de Gardiner disse que este tinha sido afectado pelo "calor extremo" que se fazia sentir naquela noite. Além de não ter actuado na quarta-feira à noite, o maestro decidiu também não participar nos BBC Proms, onde iria também interpretar, em Setembro, Les Troyens. Será também substituído pelo portuense Dinis Sousa.