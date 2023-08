Robô lunar da Índia já saiu para explorar a superfície da Lua

A missão da Índia no pólo Sul da Lua, aonde nenhum país tinha ido antes com sucesso, deverá manter-se funcional durante duas semanas na superfície do satélite natural da Terra.

O robô lunar da missão indiana Chandrayaan-3 já começou na manhã desta quinta-feira a exploração da superfície lunar, informou a agência espacial da Índia na plataforma X (antes conhecida por Twitter).

O módulo lunar – o Vikram – pousou com sucesso no inexplorado pólo Sul da Lua na quarta-feira (pelas 13h34 de Lisboa), alguns dias depois de a sonda russa Luna-25 ter falhado a alunagem também no pólo sul lunar, o que torna a Índia o primeiro país a ter conseguido tal feito.

“O rover da Ch-3 [a missão Chandrayaan-3] saiu pela rampa do módulo de pouso e a Índia fez um passeio pela Lua”, disse numa mensagem a Organização Indiana de Investigação Espacial (ISRO). O robô lunar chama-se Pragyaan, palavra sânscrita para “sabedoria”​.

Com um orçamento de 6,15 mil milhões de rupias indianas (68,7 milhões de euros), esta é a segunda tentativa da Índia em pousar na Lua. A missão anterior, a Chandrayaan-2, conseguiu pôr com sucesso uma sonda em órbita da Lua, mas o módulo de alunagem despenhou-se. A palavra “chandrayaan” significa “veículo lunar” em hindi e sânscrito.

O terreno irregular do pólo Sul da Lua é cobiçado por causa do gelo de água que contém, que se pensa vir a poder ser utilizado para produzir combustível, oxigénio e água para beber em futuras missões. Mas as condições acidentadas da região tornam a alunagem um desafio.

Por toda a Índia, quase sete milhões de pessoas assistiram à alunagem numa transmissão da missão em directo no YouTube. As pessoas também se juntaram em locais de oração e as escolas organizaram eventos à volta da transmissão para os estudantes.

A missão Chandrayaan-3 no solo da Lua deverá manter-se funcional durante duas semanas, levando a cabo experiências, incluindo a análise da composição mineral do solo lunar.