Homem mata ex-companheira e suicida-se em Felgueiras

Chamava-se Carla Fonseca. Tinha 45 anos. Foi morta pelo ex-companheiro, de 59, na noite de terça para quarta-feira, em Felgueiras. O filho, de 11 anos, encontrava-se dentro de casa.

A relação entre ambos durara cerca de 15 anos. Carla pusera-lhe um fim havia cerca de um ano, mas o homem nunca aceitara tal decisão.

Na noite de terça para quarta, Carla terá ido à rua a pedido do ex-companheiro, deixando o filho a dormir dentro de casa. O homem disparou três tiros.

Num primeiro instante, ele pôs-se em fuga. Depois, parou o carro. Primeiro, terá ligado a um irmão a pedir-lhe que tomasse conta do filho. Depois, terá pegado na arma e disparado contra si próprio.

A equipa de Emergência Médica já só conseguiu declarar o óbito de Carla. A Guarda Nacional Republicana, que também acorreu à Rua António Fernando Moura, no centro de Felgueiras, tratou de vedar o local e de accionar a Polícia Judiciária, a quem compete investigar crimes de homicídio.

As autoridades não deram logo com o homem, que estava dentro do carro, na rotunda de acesso à auto-estrada (A42), com ferimentos causados por um tiro. Segundo José Júlio Pereira, comandante dos Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Felgueiras, “o alerta para o homicídio foi dado às 23h59 e para o suicídio às 1h34”.

Carla era uma mulher dinâmica. Gostava de dar aulas e de fazer exercício físico, de se manter em forma. Natural de Felgueiras, tinha estudado no Instituto Superior de Ciências Educativas, em Odivelas, e na Escola Superior de Educação, no Porto. Dava aulas de Educação Visual e Tecnológica.

No ano lectivo 2021/2022, esteve de baixa psiquiátrica prolongada. Uma encarregada de educação de uma estudante do Agrupamento de Escolas de Felgueiras acusara-a de bater na sua filha. Carla tivera ocasião de provar a sua inocência no decurso do processo interno de averiguação, mas ainda havia um processo-crime a decorrer.

Ao que dizem fontes próximas, naquele período difícil não se sentiu apoiada pelo companheiro, o que terá contribuído para a decisão de se separar. Também se separou da escola de que tanto gostava. No ano lectivo 2022/2023 já leccionou noutro estabelecimento de ensino.

O ex-companheiro era um empresário do sector do calçado. Passaria muito tempo fora da cidade, nos seus negócios. O homem já teria sido casado. Dessa relação terão resultado outros dois filhos.

A Polícia Judiciária confirma que a “a situação aconteceu num contexto de violência doméstica”. E que, “num relacionamento anterior a este, o homem já tinha maltratado e dado um tiro”. Não sabe dizer se Carla teria apresentado queixa por violência doméstica dias antes na GNR, como adiantou o Jornal de Notícias.

Segundo o Portal da Violência Doméstica da Comissão para a Cidadania e a Igualdade, no primeiro semestre deste ano, houve 17.863 queixas de violência doméstica. No mesmo período, as autoridades registaram 12 mortes: 10 mulheres, uma criança e um homem.

Naquela altura, nas prisões portuguesas, por violência doméstica, estavam 1310 pessoas, 324 em prisão preventiva e 986 em prisão efectiva. Havia também 892 em vigilância electrónica.