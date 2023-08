IL recebe ALDE no Porto para preparar manifesto às europeias esta quinta-feira

O líder da Iniciativa Liberal (IL) considerou esta quarta-feira que rendimentos, habitação e mobilidade serão temas centrais nas próximas europeias, eleições para as quais o ALDE Party apresentará um manifesto com contributos recolhidos em eventos, tal como aquele que promove esta quinta-feira no Porto.

Em declarações à Lusa, o presidente da IL, Rui Rocha, explicou que a iniciativa, que se intitula "O Caminho para as Eleições de 2024 - Town Hall" e que decorre na quinta-feira à tarde nos Jardins do Museu Romântico, no Porto, faz parte de um conjunto de eventos que o ALDE Party (Partido da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa) está a promover um pouco por toda a Europa.

"Tem como objectivo ouvir os cidadãos europeus no sentido de, a partir desse contacto, das informações e das ambições recolhidas, fazer depois um manifesto que seja um documento enquadrador da proposta liberal nas eleições europeias", explicou Rui Rocha. E acrescentou que o manifesto em questão "traduzirá os desafios que os diferentes partidos liberais querem colocar sobre a mesa", documento agregador para o qual a IL dará o seu contributo.

"Haverá muita discussão relativamente a temas como o rendimento dos portugueses e dos europeus, as questões da habitação e também as questões da mobilidade, que são, na verdade, o tema central deste evento", adiantou.

Segundo o líder da IL, será assim possível fazer "uma antevisão daquilo que será a proposta da Iniciativa Liberal depois no caminho para as eleições europeias" partindo deste manifesto, apesar de, depois, "cada um dos partidos liberais ter uma visão determinada por aquilo que é a situação do próprio país".

Questionado sobre quando será possível conhecer os nomes que vão integrar as listas da IL a estas eleições de 2024, Rui Rocha adiantou será lançado "oportunamente o processo interno para depois se chegar a essa lista de candidatos".

"Serão seguramente excelentes candidatos e candidatos liberais, mas neste momento o partido está focado nas próximas eleições regionais na Madeira e, portanto, esse é o nosso foco. Do ponto de vista puramente de nomes e de listas, será um processo a lançar um pouco mais à frente. Ainda não estamos no momento para isso", referiu.

Concretamente sobre o evento que decorre no Porto na quinta-feira, o presidente liberal explicou que é realizado "em colaboração com o Núcleo da Iniciativa Liberal do Porto e com a Alde Parti", traduzindo "essa crescente ligação" da IL ao Partido da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa.

"Há uma crescente relevância também da Iniciativa Liberal que, como eu já disse noutras ocasiões, assume o papel de voz liberal do sul da Europa no ALDE Party", defendeu.

Sobre a data em concreto da iniciativa, Rui Rocha sublinhou o facto de ser a 24 de Agosto no Porto, ou seja, "uma evocação clara da Revolução Liberal de 1820", bem como a data da independência da Ucrânia. Da lista de participantes, além de Rui Rocha, faz parte Eva Kjer Hansen, vice-presidente do ALDE Party, Albino Ramos, coordenador da IL Porto, e Álvaro Costa, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.