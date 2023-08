Pequenas lagostas

Os 139 mil euros dos chamados “almoços de trabalho” realizados pelo presidente e ajudantes da Câmara de Oeiras durante alguns anos são pouco mais do que uma gota de água no orçamento anual de 245 milhões de euros da autarquia. Não é por aí certamente que vem o grande défice e a falência.

No entanto, há na atitude um défice enorme. A que propósito um “almoço de trabalho” de eleitos e quadros da câmara pode integrar lagostas, champanhe e outros afins, ainda por cima com a frequência apresentada? Que falta de respeito pelos fundos públicos! Que cultura e princípios de cidadania são estas de quem se presume merecedor de iguarias “públicas” sem limite? Cada um desses euros não lhes pertence, para serem gastos como lhes der na gana. O seu propósito é serem utilizados em benefício público.

Quem acha merecer todo o marisco ao almoço, que critérios terá nas restantes despesas e adjudicações? Pode Isaltino Morais garantir que está “tudo certo”, as facturas terão eventualmente o número fiscal correcto e o IVA bem calculado, mas, moralmente, são absolutamente inaceitáveis. Quem não entende isso não merece gerir coisa pública.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

Mais limpeza em Lisboa à beira-rio

É habitual circular, como tantos outros, à beira-rio, na zona de Belém, com o Padrão dos Descobrimentos e a Torre de Belém como vizinhos e lavar as vistas com a parte do Tejo que dali se avista e por ali passa a caminho do oceano. É um ex-líbris lisboeta que a todos encanta e que aponta para uma história de séculos por esses mares fora à descoberta do desconhecido. É local de passeio de muitos turistas, designadamente nestes meses de Verão. Se o turismo é uma fonte imprescindível para a economia do país, devia haver outro cuidado da autarquia de Lisboa em zelar pelo asseio de locais emblemáticos como este. Mas não! Particularmente ao fim-de-semana, não há vazão e os desperdícios acumulam-se aos montes. São os depósitos de lixo a deitar por fora, são os próprios canteiros e vasos de plantas a não serem poupados. E não há serviços de limpeza que lhes valham para dar um aspecto condigno a todo o ambiente. Deveria haver outro cuidado!

Se queremos que os estrangeiros nos visitem, só temos de juntar a beleza de uma Lisboa secular a uma limpeza mais eficaz, assim melhorando as condições da cidade para receber, com asseio e esmero, quem a visita por gosto e para se sentir bem.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

As comunicações políticas do Presidente

O Presidente da República tem o poder de vetar os projectos de diplomas que lhes sejam submetidos pelo Governo, naturalmente com a obrigação de justificar perante o país, com clareza e coerência, as razões do veto. Não há nenhum dramatismo neste procedimento, assim como não há nenhum dramatismo, se a Assembleia da República entender confirmar o projecto vetado com os votos da maioria dos deputados eleitos. Assim funciona a nossa democracia, de acordo com o previsto na Constituição da República Portuguesa.

Mas uma coisa são as regras que regulam a actividade política e outra o comportamento dos titulares de cargos políticos, em especial o do cidadão que exerce as funções de Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa nunca se preocupou em dignificar, do ponto de vista pessoal, o cargo que exerce, como o fizeram, de modo significativo, Mário Soares, Ramalho Eanes e Jorge Sampaio. Já nem me refiro ao populismo exacerbado que sempre o moveu como forma de satisfazer um ego desmedido, mas ao que está a passar-se ultimamente, com as despropositadas entrevistas de rua em lugares insólitos, onde, por acaso, estão jornalistas e câmaras televisivas quando o Presidente passa por lá, bem como com o desrespeito pelo país e pelos portugueses, quando trata de assuntos de Estado de forma displicente nas praias e ainda ao anunciar em solo de um país estrangeiro (a Polónia) o veto a um projecto de diploma do Governo, assunto interno de grande alcance político.

Elder Fernandes, Lisboa

Porque faltam tantos trabalhadores em Portugal?

Portugal continua, e cada vez mais, com falta de mão-de-obra nos mais diversos sectores. Não são só médicos, enfermeiros e professores que faltam. Há faltas em muitos mais sectores, como, por exemplo, na construção civil, ou até na administração pública. Portugal continua, infelizmente, um país adiado. António Costa tem de ir mais longe nas suas políticas. Tem de alterar a actual e elevadíssima probabilidade de os portugueses saírem de Portugal, garantindo-lhes um salário justo e um futuro promissor. Todos são precisos e por isso António Costa tem de conseguir dinamizar a economia assente nas pequenas e médias empresas e, simultaneamente, garantir a progressão na carreira aos funcionários públicos, professores, médicos ou outros. É tudo uma questão de prioridades, sejamos sinceros.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora