Governo de Hong Kong empenhado em proibir judicialmente uma canção de protesto

Glory To Hong Kong, o hino dos protestos de 2019, já é proibido no âmbito da lei de segurança nacional, mas as autoridades querem fazê-la desaparecer da internet.

O Governo de Hong Kong está a lutar, em tribunal, para proibir de vez uma canção que já foi banida: as autoridades obtiveram “luz verde” de um juiz para recorrer de uma anterior decisão que não admitiu a proibição da distribuição da música em todas as plataformas digitais.

A canção Glory To Hong Kong foi o hino não oficial dos protestos contra o governo em 2019, e chegou a ser tocada, por engano, em eventos desportivos na cidade.

Um tribunal decidiu, em Julho, não proibir a canção, num revés para as autoridades de Hong Kong. Estas tinham tentado uma proibição nas plataformas digitais em Junho, depois de a Google não ter cedido à pressão para que no topo dos resultados das pesquisas por hino da cidade aparecesse o hino nacional chinês e não a música Glory to Hong Kong, explica a Associated Press. A empresa, acrescenta o Washington Post, disse que não o faria sem uma ordem judicial.

A razão alegada pelas autoridades para impedir a publicação ou divulgação da canção por qualquer meio ou em qualquer plataforma é porque a letra “desperta emoções”.

Mas o Washington Post explica que o processo tem outras razões. A música já não pode ser tocada em público de qualquer modo, nem sequer a melodia, uma proibição que já existe na Lei de Segurança Nacional, aprovada em 2020.

Não é uma proibição sem consequências: já houve uma pessoa acusada por sedição por ter tocado a melodia, com uma harmónica, perto do consulado britânico durante o período de luto após a morte da rainha Isabel II, e um homem foi preso durante três meses por ter publicado um vídeo no YouTube em que sobrepunha a canção a imagens de um esgrimista de Hong Kong, Cheung Ka-long, a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O governo quer, no entanto, ir mais longe e apagar a canção da Internet, forçando a Meta, X (antes Twitter), Spotify e sobretudo a Google, a remover a canção.

E neste processo, o governo de Hong Kong não quer apenas visar as empresas tecnológicas, diz o Post. “Tem o objectivo de continuar a sua demanda por obediência, mesmo após o falhanço inicial, e forçar os tribunais a manter-se na linha”, escreve o jornal. É uma demonstração de demasiada independência do poder judicial perante o poder político, que não quer admitir que os juízes não cedam e concordem com os argumentos das autoridades.

Por isso, o jornal apela, em editorial, a que se houver uma decisão favorável ao executivo em tribunal, que as empresas não a apliquem.

Face a todas as mudanças que Pequim conseguiu impor em Hong Kong, há apenas dois bastiões de liberdade que se mantém: a independência judicial e a internet livre. Com esta acção judicial, argumenta o diário em editorial, as duas seriam afectadas – o que seria um sinal para empresas que continuam a fazer negócios em Hong Kong.