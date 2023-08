Nos restaurantes de Saint-Tropez só entra quem gasta “muito dinheiro” — autarca quer acabar com “práticas desprezíveis”

Em Saint-Tropez, vila piscatória na Riviera Francesa transformada em estância balnear de ricos e famosos, os restaurantes estão a seleccionar os clientes pelo peso da carteira. Gastou pouco numa visita anterior ou deixou uma gorjeta pequena? “Vamos dizer-lhe que o restaurante está cheio até ao final de Agosto”, conta um habitante local, sob anonimato, ao jornal Var Matin.

Nas últimas semanas, a imprensa local tem relatado várias estratégias utilizadas pela restauração em Saint-Tropez para seleccionar o potencial “cliente grande” que “gasta muito dinheiro” e deixar o “peixe miúdo” à porta. Uma das técnicas será precisamente esta de criar uma lista com informação sobre todos os clientes, incluindo nome, valor das refeições anteriores e gorjetas. À chegada, “é-lhe perguntado o primeiro e último nome” e “verificado se está registado no ficheiro”. Do resultado dependerá se entra no restaurante ou se “descobre” que está esgotado até ao final da temporada.

Outra das técnicas, relata “outra testemunha”, passa por afirmar no pedido de reserva que já só existem mesas a 5000€. Segundo o Nice Matin, noutro caso, uma praia terá exigido “um gasto mínimo de 1500€ por cabeça”. E um italiano terá sido “retido num parque de estacionamento porque a gorjeta de 500€ não era alta o suficiente”, conta um amigo ao Var Matin. O funcionário exigia o dobro, 20% da conta.

"Práticas desprezíveis"

“Estas acusações são extremamente chocantes para mim porque infelizmente são verdadeiras”, reagia a autarca de Saint-Tropez, Sylvie Siri, às denúncias relatadas pela imprensa local, acrescentando que “o governo inteiro se opõe totalmente a tais práticas desprezíveis” que estão a “arruinar a imagem da cidade”.

Apelidando os casos de consumo mínimo como “pura e simplesmente extorsão de fundos” e as “gorjetas forçadas” de “chantagem organizada”, a autarca, em declarações ao Var Matin, não poupou críticas às práticas dos restaurantes locais e garantia que vai encontrar-se com os proprietários dos restaurantes em meados de Setembro para debater o tema.

“Temos de mostrar aos nossos visitantes que não somos solidários com estas práticas”, defendia, dias depois, ao Nice Matin. “Os clientes não deveriam pensar que isto é inevitável.” A primeira medida para mitigar o problema e devolver a confiança aos turistas e consumidores foi lançar um adesivo distribuído às empresas, para ser exposto na montra, onde se lê: “Práticas comerciais, Saint-Tropez protege os seus clientes”.