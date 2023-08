Sp. Braga enfrenta eliminatória mais importante da história recente

Minhotos encaram os gregos do Panathinaikos como o adversário mais difícil do mundo neste momento.

Com quase três décadas ao serviço do Sp. Braga, repartidas entre os dias de futebolista e a actual tarefa de treinador, Artur Jorge não tem dúvidas quanto à solenidade do momento, precisamente quando os “guerreiros” do Minho se preparam para a grande batalha que promete ser este play-off de acesso à tão cobiçada fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na primeira mão, a actuar em casa, os bracarenses recebem esta quarta-feira (20h TVI) os gregos do Panathinaikos — “carrascos” do Marselha, na terceira pré-eliminatória... decidida nos penáltis — e o treinador português, de 51 anos, não tem dúvidas na hora de eleger esta ronda como a mais importante da história recente do clube.

Não deixa, aliás, de ser curiosa esta referência histórica, já que foi também um conjunto grego, o AEK, o primeiro adversário dos “arsenalistas” nas competições europeias, na edição da Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1966/67.

Então, o Sp. Braga impôs-se (4-2) com dois triunfos (1-0 e 3-2) e dois golos de Perrichon no jogo decisivo, em Braga. Agora, a equipa de Artur Jorge pode recuperar esses fragmentos da história para inspirar e motivar os jogadores.

“Estamos a dois jogos de atingir um objectivo determinante para o crescimento e consolidação do Sporting de Braga. É um estado de espírito recheado de ambição e determinação. A eliminatória mais importante da história recente do clube”, sintetizou Artur Jorge na antevisão do jogo com o emblema ateniense, vice-campeão da Grécia e segundo clube mais titulado do país.

?? UEFA Champions League

?? Training Kit

?? Smiles



Tudo a postos para mais uma grande noite. #PorMais | #UCL pic.twitter.com/mrqyuunPkc — SC Braga (@SCBragaOficial) August 22, 2023

Panathinaikos que surge apostado num regresso à elite europeia, depois de ter estado pela última vez na fase de grupos da Liga dos Campeões há 13 anos, então sob o comando de Jesualdo Ferreira, técnico com ligação forte a Braga.

Mas, para cumprir o destino que todos projectam e ambicionam, o emblema minhoto precisa simultaneamente de repetir o desempenho da ronda anterior — quando aniquilou as esperanças dos vice-campeões sérvios do Backa Topola com rotundo 7-1 no conjunto das duas mãos (3-0 e 4-1) — e evitar os “vícios” revelados nas duas jornadas da I Liga, em que sofreu quatro golos, metade dos encaixados nas primeiras 12 jornadas da época passada.

“Esperamos estar à altura do desafio. É um jogo em que temos de igualar o melhor nível do nosso adversário” para aspirar à presença na fase de grupos, assumiu Artur Jorge, mais interessado em olhar para a equipa como um todo em vez do somatório de uma defesa permeável e um ataque temível.

Desse equilíbrio dependerá o futuro do Sp. Braga na Europa, onde até tem sido irrepreensível na hora de disputar um play-off: em 2010/11 superou o favorito Sevilha e em 2012/13 afastou a Udinese, nos penáltis.

E como não há duas sem três, mesmo que Artur Jorge incuta no grupo que o Panathinaikos é, neste momento, a equipa mais difícil do mundo, o Sp. Braga só precisa respeitar a história que tem sido, neste capítulo, fatídica para os gregos, travados por duas vezes à entrada da fase de grupos, por Atlético de Madrid e Málaga.

Apostar nos milhões no ranking

O Sp. Braga joga o acesso à fase de grupos e a um cheque de 25 milhões de euros. Mas outro desafio se impõe, numa altura em que Portugal caiu para sétimo no ranking da UEFA... O que se traduz na redução para duas vagas na Champions 2024/25.

Nas últimas cinco épocas, os bracarenses contribuíram com 49 dos 304,5 pontos (16,09%) somados por Portugal: Benfica garantiu 92, FC Porto 85 e Sporting 54. Fora da Champions, V. Guimarães, Santa Clara, Rio Ave, Paços de Ferreira e Gil Vicente renderam 24,5.

Sem representantes na Liga Conferência, aumenta a responsabilidade dos quatro emblemas no activo (92% da pontuação). Uma missão que o Sp. Braga deve abraçar de um ponto de vista egoísta, mas também no interesse nacional, que no futuro o favorecerá.