Ingebrigtsen não tem resposta para os britânicos

É raro ver Jakob Ingebrigtsen perder uma corrida. Quem consegue ganhar ao brilhante atleta norueguês, primeiro fica com uma cara de espanto e incredulidade e, só depois, festeja. Aconteceu em Eugene, nos Mundiais de 2022, quando Jake Wightman passou Ingebrigtsen na curva e segurou a liderança até à meta. O britânico nem queria acreditar que tinha batido alguém que é quase impossível de bater. Mas aconteceu. E voltou a acontecer nesta quarta-feira nos Mundiais de atletismo que estão a realizar-se em Budapeste. Um raio britânico voltou a atingir Ingebrigtsen, desta vez chamado Josh Kerr.

Em mais uma sessão nocturna na capital húngara, a corrida desenrolou-se quase da mesma maneira. O campeão norueguês guardou-se até à última volta e deu o esticão, na esperança de conseguir deixar para trás toda a concorrência. Mas não deixou, o que é sempre perigoso. Kerr esperou até à última curva para acelerar, ficou no ombro a ombro com o nórdico e ganhou-lhe a dianteira, cortando a meta alguns metros à sua frente. Tal como o seu compatriota Wightman em Eugene, Kerr também olhou para todo o lado antes de, finalmente, celebrar o seu primeiro título mundial.

É verdade que foi uma rara derrota para Ingebrigtsen, que é o campeão olímpico da distância, mas o triunfo de Kerr não veio propriamente do nada. O escocês de 25 anos já tinha sido medalha de bronze na mesma distância nos Jogos de Tóquio em 2021, para além de já ter sido finalista nos Mundiais de 2019 (6.º) e 2022 (5.º). Quanto a Ingebrigtsen, vai ter uma segunda oportunidade para conquistar o ouro em Budapeste, sendo ele o grande favorito nos 5000m.

Esta final dos 1500m era o ponto alto da participação portuguesa no quinto dia de competição. Isaac Nader chegara à final de forma relativamente tranquila e numa prova tão táctica e imprevisível como esta até podia aproximar-se do pódio. O atleta algarvio bem tentou manter-se na frente, mas acabou por quebrar na segunda metade da última volta e acabou por ficar em último, com um tempo bastante discreto – 3m35,41s, mais quatro segundos que o seu recorde pessoal.

Quanto aos restantes portugueses em acção, foi um dia feito de eliminações. A fazer a sua estreia em Mundiais, Pedro Buaró ficou-se pela qualificação no salto com vara – conseguiu passar a fasquia a 5,35m, mas falhou todas as tentativas a 5,55m, sendo que nem o seu recorde pessoal de 5,65m daria para a qualificação, que fechou a 5,75m. Nas qualificações dos 800m, Patrícia Silva foi última da sua série, com 2m05,54s, o 54.º tempo entre as 56 inscritas. Nos 200m femininos, Lorene Bazolo esteve perto de se qualificar para as meias-finais – fez 23,13s, a 11 centésimos da última das repescadas, a gambiana Gina Bass. Nos 5000m, Mariana Machado terminou a segunda meia-final na 14.ª posição, em 15m28,97s, no 29.º do computo geral das duas eliminatórias, falhando o apuramento para a final.

Warholm recupera título

Ao contrário do seu compatriota nos 1500m, Karsten Warholm não deu qualquer hipótese à concorrência, triunfando na final dos 400m barreiras, naquele que foi o seu terceiro título mundial da distância, ele que nem sequer tinha ficado no pódio em Eugene 2022 – foi sétimo. Warholm até nem saiu particularmente bem dos blocos, mas impôs a sua superioridade, terminando com 46,89s, à frente de Kyron MacMaster, das Ilhas Virgens Britânicas (47,34s), e do norte-americano Rai Benjamin (47,56s). Quanto ao campeão mundial, o brasileiro Alisson dos Santos, foi apenas quinto.

A outra final de pista da noite foi na velocidade prolongada, os 400m femininos, que teve uma campeã inédita, mas não inesperada. Depois da prata em Tóquio e em Eugene, a dominicana Marileidy Paulino triunfou com um novo recorde pessoal (e nacional) de 48,76s, deixando a polaca Natalia Kaczmarek com a prata e Sada Williams, de Barbados, com o bronze.

Na única final das provas técnicas, o salto com vara feminino, houve ouro partilhado entre a norte-americana Katie Moon e a australiana Nina Kennedy – ambas ultrapassaram a fasquia de 4,90m. O bronze ficou para a finlandesa Wilma Murto (4,80m).