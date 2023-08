Sp. Braga está por cima no play-off da Champions

Poderia ter sido uma vitória mais confortável, mas foi uma vitória. E bastante importante, por sinal. O Sp. Braga superou nesta quarta-feira o Panathinakos, no Minho (2-1), e vai disputar a segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões em vantagem, dentro de uma semana.

Foi uma primeira parte cinzenta a do Sp. Braga. O Panathinaikos tinha a lição estudada, mostrava competência e arrojo na pressão (subindo muito as linhas) e dificultava a construção dos minhotos, que não eram capazes de ligar o jogo.

Mesmo não sendo especialmente fortes em ataque posicional, os gregos (que alinharam em 4x3x3, com Mancini, Sporar e Palacios mais adiantados) criaram mais frisson no primeiro tempo, com uma par de abordagens perigosas, incluindo um cabeceamento de Magnusson.

Do lado oposto, o árbitro ainda chegou a assinalar um penálti por falta sobre Bruma na área, mas reverteu a decisão depois de ter revisto as imagens, e a equipa da casa chegou ao intervalo basicamente sem ter incomodado Brignoli e sem poder contar mais com Al Musrati, lesionado (entrou André Horta).

Sem alterações estruturais, o Sp. Braga mostrou mais dinâmica pelo corredor esquerdo no reatamento. Abel Ruiz ameaçou aos 48’, com um desvio, e marcou mesmo aos 51’, com um remate de fora da área. Estava feito o mais difícil.

O Panathinaikos respondeu bem, porém. E aos 63’ só não empatou porque Sporar transformou uma assistência perfeita de Mancini num dos falhanços mais caricatos desta edição das provas europeias.

Não marcou nesse lance e Artur Jorge tirou um coelho da cartola. Lançou Álvaro Djaló para o lugar de Pizzi, aos 66’, e o extremo aproveitou um erro crasso de Tin Jedvaj, um dos centrais, para assinar o 2-0.

Até ao final, Rony Lopes ainda podia ter ampliado, mas foi o Panathinaikos (que nunca desistiu) a reduzir, por Mancini, aos 90+5’.