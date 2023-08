Semana de temperaturas extremas leva a reforço de 300 bombeiros

O ministro da Administração Interna anunciou na manhã desta terça-feira, 22 de Agosto, em entrevista à RTP, que os meios no combate aos incêndios vão ser reforçados nos próximos dias com 300 bombeiros. Estes operacionais vão juntar-se ao efectivo que conta com 14 mil elementos.

"Além de todo o efectivo, que são cerca de 14 mil operacionais que integram o Dispositivo Nacional de Protecção Civil, foi decidido por parte da Autoridade Nacional reforçar com mais 300 bombeiros os comandos sub-regionais, correspondentes aos territórios das comunidades intermunicipais pré-posicionando meios para estarmos mais próximos dos acontecimentos”, anunciou José Luís Carneiro, acrescentando também que foi a colaboração de Bruxelas que ajudou a cumprir os objectivos do Governo.

“Fizemos ver junto de Bruxelas que havia três grandes objectivos que tínhamos de conseguir alcançar: reforçar os meios, antecipar esses meios porque o reforço dos meios aéreos estava previsto apenas para 2027 e pré-posicionar esses meios nos países onde há maior risco”, explicou.

No decorrer desta semana esperam-se temperaturas superiores a 40ºC e hoje já há mais de 100 concelhos (em distritos que vão de Bragança a Faro) que foram sinalizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera como estando em perigo máximo de incêndio rural.

O governante recorreu às estatísticas para explicar que aproximadamente dois terços dos incêndios em Portugal têm como causa principal a negligência no uso de fogo, razão pela qual é importante reforçar que o “comportamento das pessoas” desempenha um papel fundamental na prevenção. "Um pequeno convívio familiar, um piquenique com os amigos, o uso de roçadoras, máquinas de limpeza" são exemplos de algumas das principais causas dos fogos dos últimos dias, havendo também registos de "fogo posto". Apesar disso, o ministro agradeceu aos portugueses pelas suas "atitudes responsáveis".

"Estamos a ver o que se está a passar nos EUA, no Canadá, na Grécia, em Espanha, com circunstâncias graves que põem em causa a vida humana de forma tão trágica, sentimos que estamos todos no mesmo barco, a humanidade está a enfrentar condições atmosféricas muito adversas, com incêndios extremos e, felizmente, temos conseguido levar de vencida até aqui aquilo que são momentos muito críticos como estes picos de calor", disse José Luís Carneiro.

No capítulo da ajuda internacional, José Luís Carneiro confirmou que Portugal aguarda o envio de dois meios aéreos, da Finlândia e da Letónia, e anunciou que do primeiro país já "chegaram elementos que estão a trabalhar com as forças de protecção civil" e do segundo "vão chegar também mais 16 elementos a 15 de Setembro".