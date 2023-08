O veto político

Foi o Presidente que disse, "este veto é político". Não é preciso ser-se um grande expert na matéria para perceber que a atitude de Marcelo mudou, da noite para o dia, do primeiro para o segundo e actual mandato.

Marcelo comportou-se como Presidente da República (PR) no primeiro mandato e agora apresenta-se como um actor político. Ser Presidente já não lhe basta, agora quer usar o cargo para alterar as regras do jogo, mudar as decisões da Assembleia da República, fazendo um frete aos partidos da sua família política.

É uma pena que aquele que considero ter sido o melhor Presidente de sempre durante o primeiro mandato esteja agora a desbaratar o capital que acumulou, deixando uma fraca imagem para o futuro, intrometendo-se em tudo, falando de tudo e a toda a hora, num frenesim mediático e compulsivo, uma necessidade que cresce a cada dia que passa, sem fim à vista.

Em Portugal, hoje em dia, não é possível ligar a televisão, ver qualquer programa noticioso, sem que Marcelo apareça a comentar. Não interessa o quê. Comentar seja o que for. Até já sinto saudades dos tempos em que Cavaco Silva se fechava no palácio, sem que ninguém tivesse notícias dele durante semanas, quando amuava. Quem é que vai conseguir aguentar este espectáculo diário durante mais três anos?

J. Sequeira, Lisboa

Em Portugal "classe média é ser pobre"

Por uma vez, concordo com Ricardo Arroja. “Classe média é ser pobre” e os impostos são um peso para quem trabalha. Discordo frontalmente quando diz que caberá às empresas tratar dos salários. O que a História nos mostra é que as grandes empresas e grupos financeiros se preocupam bem mais com a remuneração dos accionistas (lucros) do que com o salário dos trabalhadores. Até já falam em salários emocionais, que mantêm os trabalhadores “satisfeitos”, mas que não compram nem um copo de água. Que “lata”. A quem trabalha só resta exigir melhor salário.

Os economistas liberais (alquimistas contemporâneos que transformam as mais valias geradas pelo trabalho em ouro para os accionistas) são monótonos nas soluções que propõem para desenvolver a economia: congelamento de salários, subida de taxas de juros e baixa de impostos principalmente para as empresas. Fazem a festa quando o PIB aumenta. Não dizem quanto desse aumento reverte para quem trabalha e quanto reverte para os donos do dinheiro.

Sugiro que o Dr. Arroja nos diga como se faz a distribuição da riqueza gerada pelo trabalho em Portugal e também qual o peso dos impostos nos lucros. A “malta” agradece. Pelo que lemos, os grandes grupos financeiros continuam a aumentar os lucros e o Zé a gemer. Estarei errado?

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

Sobre o preço dos combustíveis

Anteontem, na auto-estrada A1, três postos de abastecimento, de duas empresas diferentes e espalhados ao longo de mais de 90km de auto-estrada, estavam a praticar exactamente o mesmo preço, quer na gasolina, quer no gasóleo. Os sistemas de indicação dos preços praticados pelos comercializadores de combustíveis foram introduzidos nestas vias, disse-se na altura, para promover a concorrência e defender o consumidor, que poderia assim escolher de forma informada. No entanto, o que vimos encontra-se em todo o país, em todas as auto-estradas em que estes sistemas estão instalados: os mesmos valores, iguais até à décima do cêntimo (ou até à milésima parte do euro, como queiramos). A escolha do consumidor é inexistente…

É credível pensar que os responsáveis por estas empresas decidem de forma independente os preços a praticar e (por mero acaso…) acertam exactamente no mesmo valor? Não só nesta semana, como em todas as semanas, todos os anos? Onde anda a Autoridade da Concorrência? Não estaremos perante “comportamentos empresariais que põem em causa o normal funcionamento de um mercado competitivo”, que é a definição de práticas anticoncorrenciais no próprio site da AdC?

Pedro Fonseca, Aveiro