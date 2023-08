A nova tutela do património e os desafios societais (Parte II)

As duas instituições que resultam do novo desenho institucional da tutela patrimonial torná-la-ão, desejavelmente, mais apta a posicionar-se estrategicamente perante os desafios societais do sector.

Em artigo anterior, tivemos a oportunidade de expor como, em nosso entender, o novo desenho institucional da tutela patrimonial em Portugal permite aligeirar a actual estrutura, demasiado grande e centralizada. Desejavelmente, as duas novas instituições ficarão agora mais aptas para se posicionarem estrategicamente perante os actuais desafios societais do sector. E que desafios são esses? São aqueles que emergem da sua relação central e complexa com as cidades, o território e as pessoas. O património cultural enfrenta hoje um contexto complexo (e não limitado ao território nacional), com desafios e pressões de ordem económica, ambiental e social que obrigam a uma nova abordagem. Permitimo-nos destacar aqui alguns exemplos: