Terça na TV: Um Pequeno Favor em Hora de Ponta

CINEMA

Lawrence da Arábia

TVCine Edition, 17h

Lawrence (Peter O'Toole) é um militar britânico que, em 1916, em plena I Guerra Mundial, é encarregue pelo governo do seu país de uma missão quase impossível: unificar as tribos árabes que vivem na zona que é hoje conhecida como Arábia Saudita, levando-as a combater o exército turco. Lawrence consegue de facto fazer-se respeitar pelos líderes árabes e quase se torna um deles. Lawrence da Arábia é um filme épico baseado na autobiografia de T.E. Lawrence, intitulada The Seven Pillars of Wisdom. Foi um dos maiores sucessos, tanto perante o público como a crítica, do cineasta britânico David Lean, autor de A Ponte Sobre o Rio Kwai. A Academia de Hollywood nomeou-o, em 1963, para dez Óscares, dos quais conquistou sete: melhor filme, realizador, fotografia, banda sonora original, som, montagem e cenários.

Um Pequeno Favor

Fox Movies, 17h39

Stephanie Smothers é uma viúva, com um filho pequeno, numa pequena cidade do Connecticut. Tem um programa de YouTube onde ensina receitas com uma atitude positiva e optimista, mas que ninguém vê. Um dia, a sua vida anima-se quando conhece e se torna amiga de Emily Nelson, a mãe mais cool da escola, que um dia lhe pede um favor aparentemente descomplicado: ficar com o filho durante a tarde. Com realização de Paul Feig, responsável por filmes como A Melhor Despedida de Solteira, além de ter criado, no final dos anos 1990, a série Freaks and Geeks - A Nova Geração, este neo-noir em que nem tudo é o que parece (incluindo a sua sensibilidade camp e a sua veia hilariante) é baseado no livro homónimo de Darcey Bell, adaptado através de um guião de Jessica Sharzer. No elenco estão Anna Kendrick e Blake Lively e Henry Golding, entre outros.

Hora de Ponta

AXN Movies, 21h10

Quando a filha do cônsul chinês em Hong Kong é raptada, Lee (Jackie Chan), que é o seu guarda-costas e simultaneamente o seu meu melhor amigo, é mandado para os EUA para investigar o caso. A sua presença não agrada ao FBI e James Carter (Chris Tucker), um estouvado e arrogante agente, é destacado para o "distraír", mantendo-o afastado das investigações. Para Carter, resolver este caso pode significar uma promoção; para Lee, o importante é salvar a sua amiguinha de onze anos. Os objectivos, culturas e formas de agir dos dois homens são muito diferentes, mas a determinada altura os dois percebem que terão de unir esforços. A sequela, Hora de Ponta 2, passa amanhã à mesma hora.

SÉRIE

Ride

TVCine Emotion, 21h25

Estreou a primeira temporada de Ride, com novos episódios às terças à noite, uma modernização do western romântico que envolve a dinastia da família de rancheiros McMurray, no Colorado, liderada pela matriarca, Isabel (Nancy Travis, de Um Homem Entre Mulheres ou O Método Kominsky). A viuvez assenta a Isabel há longos anos, tendo mantido o negócio e criado os três filhos sozinha, Austin, Cas e Tuff. A família não se ficou por aqui. Austin casou com Missy e surgiu Valeria, uma adolescente fugitiva que a família acabou por acolher. Tudo muda com uma perda trágica que vai abalar o clã e revelar segredos ameaçadores. Mas não estarão de braços cruzados perante as adversidades e o papel das mulheres da família revela-se fundamental.

DOCUMENTÁRIOS

Tesouros Malditos

História, 22h15

Nova série documental que tem como foco o lado mais sinistro ou nefasto de alguns dos objectos mais conhecidos, interessantes ou valiosos do mundo. Estes serão, de alguma foram, associados a facetas como a loucura, miséria ou morte e o seu legado funesto. Nesta aventura de dez episódios, juntam-se arqueólogos e cientistas que viajam pelo mundo em busca de artefactos únicos. Do Exército de Terracota do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, ao diamante Hope, supostamente obtido na Índia por Jean-Baptiste Tavernier, os objectos serão observados pelas histórias que nos contam — sejam elas encantadoras ou aterrorizantes.

A Guerra Fria e o Cinema

RTP2, 23h20

Primeiro de três episódios desta série documental sobre a relação entre a Guerra Fria e o cinema, nomeadamente através de filmes que retratam esta fase da história que sucede à Segunda Guerra Mundial. São explorados, aqui, temas como o armamento e paranóia nuclear americana, a Guerra da Coreia, o movimento soviético na Europa, a emergência da Nato, o Pacto de Varsóvia e a construção do Muro de Berlim.