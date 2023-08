Albuquerque promete firmeza contra “radicais” e estabilidade já a pensar nas eleições

Em ambiente de pré-campanha eleitoral, o presidente do Governo da Madeira discursou no Dia do Funchal para alertar para o risco dos radicalismos e os perigos da instabilidade política.

Na qualidade de presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque ensaiou nesta segunda-feira, no Dia do Funchal, duas mensagens que prometem nortear a campanha do PSD às eleições regionais de 24 de Setembro. O homem que lidera o executivo regional desde 2015 alertou para os radicalismos que ameaçam a democracia e louvou a estabilidade governativa na região, que contrasta com a “desgraça” vivida no continente.