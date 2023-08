Estes gatos têm o abandono gravado no "rosto" — e não aparecem “em fotos fofinhas do Instagram”

Gatos e gatinhos: a internet está cheia de fotografias e vídeos em que os pequenos felinos são protagonistas. A agilidade, astúcia e personalidade destes animais suscita, em humanos, sentimentos de admiração, curiosidade, perplexidade, ternura – e, em alguns casos, até mesmo uma paixão que roça a insanidade.

As fotografias de gatos de Nikita Teryoshin, no entanto, estão longe do estereótipo do gato adorável, instagramável. “A maioria das pessoas prefere não olhar para estes gatos”, diz, em entrevista ao P3, o fotógrafo russo, autor do projecto que nasceu em 2019 intitulado Backyard Diaries, editado em dois volumes e em formato zine pela editora de Teryoshing, a Pupu Publishing.

A ideia era “criar algo que fosse o oposto das fotos ‘fofinhas’ que vemos deles no Instagram”, conta o fotógrafo a partir de Berlim, onde reside. Inspirado no projecto Face, do fotógrafo da Magnum Photos Bruce Gilden, Nikita apontou a sua câmara Leica de médio-formato e o seu impiedoso flash aos gatos de rua das cidades de São Petersburgo (Rússia), Banguecoque (Tailândia), Atlantic City (EUA), Istambul (Turquia), Nova Deli (Índia) e da região do Algarve, em Portugal, para lembrar que “esta é a verdadeira vida” de muitos gatos do mundo – e não a vida confortável que muitos têm no interior das casas dos seus donos.

As fotografias realizadas em Banguecoque, que Nikita Teryoshin partilha agora com o P3, são coloridas, vívidas, e algo incómodas. “Também queria mostrar lugares para onde as pessoas normalmente não olham, por acharem repugnantes.” No terreno, o fotógrafo encontrou “alguns gatos muito maltratados, que tinham mazelas, ferimentos”.

Confessa que, quando deu início ao projecto, não gostava muito de gatos de rua. “Mas quando comecei a passar tempo com eles percebi que têm de se esforçar muito, todos os dias, para conseguirem sobreviver.” Considera que é importante revelar os seus “rostos”, as suas vidas, a sua luta diária, para incentivar melhores cuidados para estes animais. “Há pessoas que gastam milhares de euros na compra de gatos de raças específicas. Um gato pode custar 600 ou mil euros e há pessoas a fazer fortuna com esse negócio.”

Nikita Teryoshin, autor do projecto Hornless Heritage, anteriormente publicado no P3 e dedicado à edição genética de vacas para a produção de leite, na Alemanha, acredita que a criação de animais de companhia para a manutenção da pureza de uma raça é nociva tanto para gatos como para cães e que deve ser desencorajada. “A coisa da ‘raça pura’ parece-me uma loucura, soa a uma espécie de eugenia aplicada a animais, a algo fascista.” O ideal, sugere, seria adoptar gatos que estão na rua ou em gatis.

No terreno, a experiência com os felinos foi positiva. “Nunca foram agressivos”, sublinha. “Assisti a momentos em que se notava que os gatos estavam a ser solidários com outros gatos” e isso foi algo que o enterneceu. “Tive alguns problemas com cães, no entanto. E com algumas pessoas, que me viam a fotografar e se confundiam, crendo que estava a alimentar os gatos e não a fotografá-los.” Teryoshin achou curioso perceber que a maioria das pessoas que viu a cuidar de gatos de rua, em todos os lugares onde fotografou, pareciam ser pessoas de parcos recursos económicos. Coincidência? “Os gatos de rua são as criaturas mais pobres da sociedade, na verdade. São outsiders. E eu queria mostrar o seu mundo.”

Backyard Diaries irá manter-se em desenvolvimento. "Passei sete anos a desenvolver um projecto sobre o comércio de armas em todo o mundo e fotografar gatos nos intervalos foi uma espécie de alimento para a alma", conta. O fotolivro que irá nascer desse mergulho no mundo obscuro do armamento, provisoriamente intitulado Nothing Personal - The Back Office of War, procura financiamento no site do autor.