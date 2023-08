Mulher morta a tiro na Califórnia por hastear bandeira LGBTI+

Laura Ann Carleton, de 66 anos, foi morta a tiro na tarde da última sexta-feira na sua loja de roupa, após uma discussão sobre a bandeira arco-íris, que representa o orgulho LGBTI+, hasteada à porta do estabelecimento no Sul da Califórnia.

Segundo as autoridades do condado de San Bernardino, o suspeito, que não foi identificado, fugiu após disparar sobre Laura Ann Carleton. O óbito foi declarado no local.

O autor do crime foi encontrado horas depois e morreu em confronto com a polícia.

"No decorrer da investigação, descobrimos que o suspeito fez vários comentários ofensivos sobre a bandeira arco-íris que estava no exterior da loja, antes de disparar", informaram em comunicado as autoridades locais.

"Isto é absolutamente horrível. A proprietária de uma loja foi baleada e morta por um homem depois de este ter criticado a bandeira pendurada à entrada do seu estabelecimento", escreveu nas redes sociais o governador do Estado da Califórnia, Gavin Newsom. "Lauri [alcunha pela qual era conhecida] deixa o marido e nove filhos. Este ódio nojento não tem lugar na Califórnia."

A bandeira do orgulho LGBTI+ foi arrancada várias vezes da entrada da loja, inaugurada há apenas dois anos, mas a designer de 66 anos insistiu sempre em substituí-la, contou uma das suas filhas ao The New York Times. Já depois do homicídio, a família recebeu uma encomenda em casa para Laura Ann Carleton. A bandeira da loja começava a ficar gasta, e Laura tinha acabado de comprar uma nova.

A investigação sobre o homicídio continua a decorrer.