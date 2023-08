Festas na Rua em Lisboa arrancam nesta terça-feira

Começam nesta terça-feira em Lisboa as Festas na Rua. Organizadas pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), o evento é apresentado como “um prolongamento do espírito das férias” e irá decorrer em jardins, praças e outros espaços, em “palcos apetecíveis para desfrutar ao ar livre o regresso à cidade”.

As festas são muitas e variadas. Têm seis dias de magia, três dias de arte sonora, cinco dias de dança, dois grandes concertos, seis festivais de diferentes expressões artísticas - cinema, vídeo, novo circo e música - e uma feira dedicada a Santo António que, garantem os responsáveis pela empresa municipal, “vão preencher a cidade”.

Em comunicado, a EGEAC destaca o concerto que, a 9 de Setembro, terá lugar no anfiteatro natural do Vale do Silêncio, nos Olivais, em que será celebrada a obra do conhecido compositor norte-americano John Williams. “Um concerto intemporal” para ouvir as bandas sonoras de filmes como ET–O Extraterrestre, Parque Jurássico, Harry Potter ou Indiana Jones, interpretadas pela Orquestra Gulbenkian, sob a direcção do maestro José Eduardo Gomes.

No dia 23 de Setembro, será a vez do músico e compositor Rui Massena, acompanhado por 14 músicos, apresentar algumas das suas composições ao piano, como Um Lugar, Resistir, Mateus e Estrada, num concerto de fim de tarde na Praça do Município.

As Festas na Rua, que têm entrada gratuita, celebram também o Dia Mundial da Música (1 de Outubro), propondo três dias de festa com a actuação das Bandas do Exército, da Força Aérea e da Marinha e também da GNR e da PSP, sediadas em Lisboa, que irão animar a Quinta da Granja, em Benfica (junto ao Centro Comercial Colombo) nos dias 29 e 30 de Setembro e 1 de Outubro.

As festas incluem outras propostas, com destaque para os eventos já habituais deste programa, como o Lisboa Mágica, Lisboa Soa, Lisboa Mistura, Solo Fest e os fins-de-semana de dança ao ar livre sob o lema Dançar a Cidade.

A Olaia foi este ano a árvore escolhida para ser a imagem das Festas da Rua. Tendo com nome científico Cercis siliquastrum, esta árvore é originária do mediterrâneo oriental e sudoeste asiático e encontra-se em muitos jardins de Lisboa.

É ainda conhecida como árvore-da-Judeia, árvore-de-Judas e também árvore-do-amor pelas folhas verdes claras em forma de coração, cuja floração começa em Agosto.