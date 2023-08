Estacionamento de “grande dimensão” nasce no Campo Alegre à boleia da Linha Rubi

A Linha Rubi do Metro do Porto vai transformar a circulação entre Porto e Gaia, com a criação de uma nova ponte que permitirá ligar a Casa da Música, no Porto, a Santo Ovídio, em Gaia. Com a publicação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), que está em consulta pública a partir desta segunda-feira, são agora conhecidas várias alterações ao que já tinha sido anunciado.

