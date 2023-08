Nem tudo correu bem em Rio Maior

Casa Pia-Sporting

Minuto 3, quando Esgaio cruzou a bola, pelas imagens, deu logo para perceber que Paulinho tinha o pé direito adiantado em relação a Vasco Fernandes, o que pressupunha que o VAR iria anular o golo aos “leões”, contudo, tal não sucedeu. Com o decorrer do jogo, a operadora que o estava a transmitir disse que não tinham recebido da cidade do futebol as linhas tecnológicas do fora-de-jogo e que não iriam ser disponibilizadas, uma situação à qual eram alheios. Assim que terminou a partida, o Conselho de Arbitragem emitiu um comunicado assumindo o erro da colocação das linhas por parte da equipa do VAR, ou seja, o golo que deveria ter sido anulado a Paulinho por um fora-de-jogo de 9 cm foi validado, pois colocaram a linha no ombro do avançado dos leões, o que o colocou em jogo por 19 cm.

É de destacar o seguinte: a lei 5 (O Árbitro) no ponto 2 (Decisões do Árbitro) diz: “… das decisões do árbitro sobre factos relacionados com o jogo, incluindo o facto de um golo ser ou não marcado e o resultado do jogo, não cabe recurso …”, ou seja, por “erros de facto” nunca pode haver protesto de jogo, só por “erros de direito” tal pode acontecer, pelo que, nesta situação que ocorreu, não há a possibilidade nem de recurso nem de repetição total ou parcial do jogo, pois está inserida naquilo que é um “erro de facto” por parte da equipa de arbitragem.

Minuto 38: Marcus Edwards tocou claramente na bola e posteriormente Zolotic, que chegou tarde, com o seu pé direito tocou e rasteirou o pé esquerdo do extremo “leonino”, infracção suficiente para desequilibrar e fazer cair Edwards, ficando assim um pontapé de penálti por assinalar que nem o árbitro nem o VAR conseguiram ver.

Benfica-Estrela da Amadora

Minuto 7: a bola foi tocada primeiro pelo braço esquerdo de Di María e só depois ficou também prensada no braço esquerdo de João Reis e tudo isto fora da área do Estrela da Amadora, portanto não houve qualquer motivo para o penálti que foi pedido pelo jogador argentino.

Minuto 45+1: Di María cai por duas vezes na área e em ambas pede penálti, mas em nenhuma houve infracção para castigo máximo. Na primeira, Di María tem a bola em seu poder e é João Reis que entra em contacto normal e sem falta para lhe tirar a bola; na segunda, é Gaspar que tem a bola e para a manter em sua posse usa o corpo para que Di María não lhe tire o esférico, acabando por promover um contacto também ele normal e sem falta.

Minuto 57: pontapé de penálti mal assinalado pelo árbitro por indicação “verbal” do seu assistente, mas muito bem revertido pelo VAR. Na ocasião, a bola que foi chutada de perto foi ao braço direito de Florentino que o tinha ao longo e encostado ao corpo, que não o movimentou nem fez gesto deliberado, estando, portanto, em posição normal e natural e sem ganho de qualquer volumetria.

FC Porto-Farense

Minuto 7: após o cabeceamento de perto de Fábio Cardoso, a bola foi bater no peito/ombro esquerdo de Rui Costa, razão pela qual não houve motivo para pontapé de penálti.

Minuto 16: Rui Costa, ao esticar o seu pé direito, tocou claramente na bola e só depois houve contacto com o pé esquerdo de João Mário, que estava também a disputar a jogada e a bola com o jogador algarvio. O contacto posterior foi inevitável, mas sem infracção, pois resultou do movimento de ambos os jogadores, razão pela qual não houve motivo para pontapé de penálti a favor dos dragões.

Minuto 45+1: o golo do Farense resultou de uma bola ganha de forma legal e sem infracção de Gonçalo Silva sobre Taremi na zona de meio-campo, não obstante a queda do jogador iraniano nessa disputa de bola.

Minuto 52: o árbitro, bem, deu a lei da vantagem, pois a bola continuou na posse dos algarvios, quando Pepê tocou de forma apenas imprudente no pé direito de Marco Matias, que caiu aparatosamente. A infracção não justificava cartão amarelo, que seria o segundo. Boa decisão do árbitro.

Minuto 98: as imagens não são esclarecedoras a propósito de um contacto iniciado fora e que terminou no interior da área portista, de Gonçalo Borges sobre Rafael Barbosa, mas fica a ideia de nunca ter havido agarrão ou carga incorrecta.