Sha’Carri Richardson regressou para ganhar

A velocista norte-americana venceu os 100m nos Mundiais de atletismo de Budapeste, batendo as favoritas jamaicanas, depois de uma travessia no deserto que durou dois anos.

Sha’Carri Richardson já tinha a vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, depois de uma exibição dominante nos “trials” norte-americanos. Ela seria uma das grandes favoritas na velocidade olímpica, mas tudo ficou adiado. Uma análise à urina detectou vestígios de consumo de marijuana, algo que a própria admitiu ter feito como forma de lidar com a morte da mãe numa altura em que a pressão competitiva era insuportável. Foi suspensa durante um mês, falhou os Jogos e, depois disso, não teve pernas para sequer se qualificar para os Mundiais de Eugene. Mas teve pernas para chegar aos Mundiais de atletismo que se estão a realizar em Budapeste e tornar-se na mulher mais rápida do mundo.

Na final que fechou o terceiro dia de competição na capital da Hungria, Sha’Carri Richardson partiu da pista nove e, enquanto o foco estava no meio da pista duelo jamaicano ombro a ombro entre Shericka Jackson e Shelly-Anne Fraser-Pryce, acelerou para a medalha de ouro, com a sua melhor marca de sempre, 10,65s. Jackson, a vice-campeã mundial, ficou com a prata (10,72s), enquanto Fraser-Pryce, o “foguete de bolso”, ficou com o bronze (10,77s), falhando aquele que seria o seu sexto título mundial no hectómetro feminino.

A velocista texana não só regressou em grande, como regressou melhor do que nunca e com a cabeça limpa. “Já não estou preocupada com o mundo. O mundo já foi meu amigo e já se virou contra mim. Mas eu sempre estive comigo. É a minha vez de fazer aquilo que eu já devia estar a fazer nos últimos dois anos”, dizia a velocista um dia antes de ser campeã do mundo.

Antes da final do hectómetro feminino, foi a final masculina dos 110m barreiras, que teve um vencedor habitual, o norte-americano Grant Holloway. Holloway deu seguimento aos títulos de 2019 e 2022 com um terceiro ouro consecutivo, com um tempo de 12,98s, à frente do jamaicano campeão olímpico Hansle Parchment (13,07s), que ainda conseguiu recuperar na segunda metade da prova para impedir uma tripla do Team USA. O também americano Daniel Roberts ficou com o bronze, com 13,09s.

A final mais emocionante do terceiro dia dos Mundiais húngaros aconteceu no disco masculino, em que a medalha de ouro se decidiu literalmente no último lançamento. Kristjan Ceh, o gigante esloveno campeão em 2022, guardou o seu melhor para o fim e assumiu a liderança do concurso com 70,02m, mas, logo a seguir, veio o impassível sueco Daniel Stahl a recuperar a liderança com 71,46m, novo recorde dos Mundiais.

Zango sucede a Pichardo

Depois de um ciclo em que ganhou tudo o que havia para ganhar, Pedro Pichardo não estava em Budapeste para defender o seu título conquistado em Eugene no ano passado. A ausência do campeão português dava alguma imprevisibilidade à final do triplo-salto, em que o sucessor de Pichardo acabou por ser alguém que se tinha habituado a ficar sempre atrás dele, o burquinês Hughes Fabrice Zango. Depois do bronze em Doha 2019 (e nos Jogos de Tóquio) e da prata em Eugene, o atleta africano finalmente chegou a um grande título, com um salto a 17,64m, deixando para os outros dois lugares do pódio a dupla cubana composta por Lázaro Martínez (17,41m) e Cristian Nápoles (17,40m).

Não foi uma final de nível super-elevado, mas foi emocionante até aos ensaios finais. Sem Pichardo e com o jamaicano Jaydon Hibbert, o grande favorito, a sair lesionado logo ao primeiro ensaio (um nulo), foi Martínez a liderar durante boa parte do concurso, com um salto ao segundo ensaio de 17,41m, seguido de perto por Nápoles (que teve dois saltos a 17,40m), mas foi Zango a saltar para a frente à quinta ronda de saltos, com 17,64m, que deixou a concorrência sem resposta, garantindo o primeiro título mundial de atletismo para o seu país.

Tiago Pereira foi o representante português na final do triplo, mas o atleta do Sporting, agora treinado por Ivan Pedroso, acabou por ser 11.º (em 12 finalistas), apenas com um salto válido a 16,26m – fez nulo nos dois saltos seguintes e falhou o corte para os três saltos finais.

Nos 400m barreiras, Fatoumata Diallo ficou-se pelas eliminatórias. Na sua estreia em provas individuais nestes Mundiais de Budapeste, a atleta de 23 anos, segunda melhor portuguesa de sempre na distância, foi sétima na sua série, com o tempo de 56,03s, ficando com a 26.ª marca das eliminatórias entre 41 inscritas.