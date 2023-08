A gramática agradece

A palavra gramática tem origem no grego grammatikḗ, em que o vocábulo gramma refere a letra ou símbolo, com raiz em graphein, que alude à gravação sobre uma superfície. As atividades humanas que inscrevem qualquer tipo de criação em superfícies, espaços ou paisagens, tendem a socorrer-se de uma gramática a partir da qual se edificam. Quando se chega às artes, estas normas tornam-se livres, ou subjetivas, ainda que sobrevivam uma série de conceitos minimamente estáveis em muitas das áreas criativas, entre as quais a linguagem audiovisual, que possui uma gramática própria. Nesse sentido, também incorre em solecismos, ou seja, sofre de inadequações sintáticas relativamente à gramática normativa. Não raras vezes, perante um qualquer filme ou série, associo o que vejo a calinadas: uma mudança de plano para uma escala e posição muito semelhantes é mais ou menos equivalente a um “percebestes”; um grande plano a puxar uma emoção que não está lá, parece-me um “há-des” e quando uma grande-angular se aproxima de um rosto, parece-me ouvir um sonoro “haviam”.

