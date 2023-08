Como os nossos filhos, Leonor vai fermosa, mas não segura

Na quinta-feira, a princesa Leonor, a primeira na linha de sucessão ao trono espanhol, iniciou a sua formação militar, indispensável para que possa vir a ser rainha do país vizinho. "Como em todas as monarquias parlamentares, o herdeiro tem de ter um passado militar e uma carreira militar", justificou a ministra da Defesa, Margarita Robles.

Já não se sobe ao trono só por que se pertence à nobreza — classe obsoleta em tantos países —, é preciso trabalhar continuamente para isso, mostrando um currículo imaculado, basta por os olhos em Carlos III (que sempre assumiu que um dia seria rei, talvez nunca tenha pensado é que esse dia chegaria tão tarde) e no seu filho William, que com a mulher, Kate, e os filhos, procura mostrar trabalho, confirmar que será merecedor do cargo.

Podemos também por os olhos em Felipe VI que tudo tem feito para mostrar que não é como o pai, Juan Carlos (que embora tenha sido posto no trono por Franco, sempre assumiu que podia fazer tudo o que queria), nem como a irmã Cristina e o cunhado, à primeira, Felipe retirou-lhe o título, quanto ao segundo, Iñaki e a mulher acabariam por divorciar-se. Aliás, é muito curioso ver que as irmãs visitam o pai, ao passo que o rei espanhol e a mãe não o fazem — por vezes, o Palácio da Zarzuela informa a imprensa que Elena e Cristina não fazem parte da casa real, de modo a distanciar-se de acções como quando, durante a pandemia, as princesas foram vacinadas em Abu Dhabi.

Já a rainha Sofia permanece ao lado do filho e das netas. Trata-se de uma mulher, descendente da família real grega, que sabe o que é a perda. Ao ver, esta semana, Leonor a arrastar o seu malão em direcção à Academia Militar de Saragoça veio-me à memória uma entrevista, de 2019, que fizemos ao embaixador Bouza Serrano por ocasião do lançamento do seu livro As Famílias Reais dos Nossos Dias. Nesse, o autor criticava os príncipes que casavam com pessoas comuns — por exemplo, a rainha Letizia não só é do "povo" como se divorciou antes de se casar com Felipe — dizendo que antes destes, os monarcas "faziam grandes sacrifícios. Os mais novos não estão para isso".

Bouza Serrano questionava qual o significado que a monarquia terá no futuro para os cidadãos comuns: "Será que, em determinado momento, não se interrogarão sobre para que serve a monarquia se os soberanos são idênticos a eles?" Eu responderia que nunca serão iguais a nós devido ao privilégio, mas que o facto de terem vidas como as nossas, os faz mortais, os faz próximos, os faz serem compreendidos nos seus erros, mas também nos seus sacrifícios porque, voltando a Leonor de Espanha, tenho dúvidas que a uma miúda de 17 anos lhe apeteça fazer um interregno de três anos na sua vida para experimentar todos os ramos militares. Só em 2026, a jovem poderá ingressar no ensino superior, com mais três anos de idade que os companheiros que entrarão agora. Será que, então, fará um curso de que goste ou um que a coroa e o governo decidam? Ou seja, também os futuros monarcas fazem sacrifícios.

Sacrifícios fazemos também nós — pais e país — que investimos na educação dos nossos filhos, para os por em universidades nacionais e europeias muitíssimo bem colocadas em rankings internacionais, para depois os vermos serem maltratados quando andam à procura de estágios ou do primeiro emprego, com empregadores que fazem tábua rasa dos seus curriculim vitae. Margarida Marrucho Mota Amador reflecte sobre a importância de os jovens terem uma experiência digna de trabalho e não serem explorados.

O país investe (pagamos impostos que são aplicados no ensino superior, como sabem) na formação para depois os miúdos fazerem os Erasmus desta vida e já não voltarem, ficando nesses países; para, face a todos os entraves que encontram em Portugal — desde um estágio remunerado à dificuldade que é sair de casa dos pais — concluírem que o melhor é ficar lá fora, cheios de saudades, a trocarem o português pelo inglês, o sueco, o alemão... Não são assim tão poucos para que os sucessivos governos continuem a ignorar o que se passa. Se a nata se vai, ficamos com o quê, com os filhos dos políticos do Bloco Central?

Sacrifícios fazemos nós, jornalistas, uma classe mal paga que raramente fala sobre si própria — já se sabe "em casa de ferreiro, espeto de pau" —, conforme conta Liliana Carona no seu artigo sobre os jornalistas correspondentes, a recibos verdes, que, por estes dias de incêndios, andam por lá, junto aos fogos, correndo risco de vida para encher telejornais. Durante a Jornada Mundial da Juventude, uma colaboradora da organização (uma "voluntária" de camisola amarela, porque a Igreja promove o trabalho cuja recompensa é o céu) disse-me ser assinante do PÚBLICO e lamentar não termos mais notícias locais, vive no Alentejo e por lá também há corrupção, escândalos, desigualdades e outras coisas a denunciar. "É tudo Lisboa, Lisboa, algum Porto e depois é como se o país não existisse", criticou. Sim, a falta de investimento no jornalismo contribui para a morte da democracia.

Boa semana!