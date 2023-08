Família de antigo primeiro-ministro britânico vai pedir desculpa por passado esclavagista

John Gladstone, pai de William Gladstone, primeiro-ministro britânico da era vitoriana, tinha centenas de pessoas escravizadas a trabalhar nas suas plantações de açúcar, no início do século XIX. Em 1833, quando a escravatura foi abolida no Reino Unido, ainda recebeu, de acordo com o Observer, cerca de 106 mil libras de compensação.

Agora, depois de se “sentir absolutamente enjoado” ao descobrir o passado esclavagista da sua família, Charlie Gladstone, tetraneto de John, e outros cinco familiares vão às Caraíbas pedir desculpa pelos actos dos seus antepassados.

“Ele era um homem vil. Era ganancioso e dominador”, disse Charlie ao Observer. “Não temos desculpa para o que fez. Mas é bastante claro que, seja qual for a forma de abordar o assunto, muito do privilégio da minha família veio de John Gladstone.”

Além de John, também William se chegou a mostrar a favor da escravatura. O jornal britânico escreve que o antigo primeiro-ministro chegou a defender do passado esclavagista do pai no parlamento — que foi o quinto maior beneficiário do fundo criado pelo governo britânico em 1833 para indemnizar os donos de plantações que usavam mão-de-obra escravizada.

Charlie Gladstone vive no norte do País de Gales, na casa do seu trisavô William. Para o homem de 59 anos, que reconhece abertamente que "John Gladstone cometeu crimes contra a humanidade", o melhor que pode fazer para tornar o mundo melhor é “pedir desculpa por ele [John Gladstone]”.

O pedido de desculpas dos seis descendentes de John e William Gladstone vai ser feito na Guiana, no 200.º aniversário de uma rebelião levada a cabo por pessoas escravizadas numa plantação de John Gladstone. A rebelião foi liderada por Jack Gladstone, obrigado a utilizar o apelido do dono, e teve lugar em Demerara (colónia britânica que acabaria por ser parte de Guiana). Segundo o Observer, dos 13 mil africanos que participaram na rebelião, mais de 250 acabaram mortos nos confrontos e 51 foram condenados à morte.

O pedido de desculpas oficial vai ser feito na abertura do Instituto para os Estudos Migratórios e da Diáspora da Universidade de Guiana, para o qual os descendentes Gladstone já contribuíram com cem mil libras.

A família pertence ao grupo Heirs of Slavery (em português, herdeiros da escravatura) que, no site oficial, se descreve como “um pequeno grupo de pessoas britânicas que investigaram a história da família e descobriram que os seus antecessores fizeram fortuna com mais de dois séculos de escravatura industrializada de africanos nas Américas.” O grupo foi criado em Abril de 2023.