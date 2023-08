Estranha e singular música: (re)descobrir os Duplex Longa

A reedição do álbum de estreia e a edição de um sucessor permitem a mais do que justa (re)descoberta dos Duplex Longa – um dos projectos mais únicos da música feita em Portugal.

O formato era singular logo à partida. O violino de Mário Resende e o baixo eléctrico de Carlos Paes, secundados por uma caixa de ritmos, pareciam inconciliáveis. Mas encontraram-se e daí nasceu uma sonoridade cinemática, por vezes lúdica, evocadora de viagens, difícil de catalogar. Bebia da música erudita, do jazz mais livre, do pop-rock (há temas com uma estrutura de canção em que o violino funciona quase como uma voz), do ambient, da electrónica dançável ou das músicas tradicionais de diversas latitudes. Chamaram-se Duplex Longa, existiram entre 1987 e 1993. Tiveram impacto, mas permanecem desconhecidos da maioria. Nos últimos meses, a reedição do álbum de estreia, Forças Ocultas (1991), e a edição de Segunda Viagem, há meses, com temas guardados na gaveta, direccionaram para eles velhos e novos ouvidos.