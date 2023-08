As corridas de cavalos que agitam Sanlúcar de Barrameda

Sanlúcar de Barrameda é uma cidade "com vida". Quem o diz é María Llácer, que o Sousa Ribeiro conheceu na Plaza Cabildo numa tarde de Verão. "É uma cidade onde podes encontrar gente nas ruas durante todo o ano. No Inverno, são os habitantes de Sanlúcar de Barrameda que as animam de segunda a sexta. Mas à sexta-feira já é fácil encontrar os nossos vizinhos de Sevilha, que chegam para passar o fim-de-semana, bem como outros viajantes nacionais que decidem perder-se pelas suas ruas históricas. Já os estrangeiros, preferem visitar-nos entre os meses de Outubro e Abril."

No Verão a conversa já é outra. "Sanlúcar conhece, durante os meses de Verão, um ritmo de vida frenético. O ambiente multiplica-se por todas as calles e chegam os veraneantes", prossegue María. Em Agosto, a cidade andaluza acolhe as populares carreras. "As corridas de cavalos são o acontecimento por excelência que define Sanlúcar de Barrameda. É um espectáculo único. É mágico e hipnótico ver correr os cavalos, com os seus jockeys, à beira-mar, enquanto o sol cai", junta María Llácer.

Durante dois fins-de-semana – o próximo é o de 25, 26 e 27 de Agosto –, as praias de Sanlúcar, habitualmente tranquilas, transformam-se num formigueiro. "Todas as tardes em que se realizam as corridas concentram-se na praia uma média de 35 mil pessoas. A cidade muda por completo. Todo o pueblo, os seus cidadãos e os milhares de visitantes que chegam no mês de Agosto, espera com ansiedade esses dias festivos e especiais."

O Sousa Ribeiro guia-nos, então, por Sanlúcar de Barrameda, que, claro, não se esgota nas corridas de cavalos: tem praias, salinas, o Guadalquivir, património histórico e arquitectónico – e manzanilla.

Bom fim-de-semana e boas fugas!