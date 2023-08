Imaginar o que está do outro lado do mar

Uma criança contempla o mar e questiona-se sobre o que estará para lá dele. “O que haverá para lá do oceano?”, pergunta logo à entrada do livro. “Pergunto-me se haverá mais oceano”, prossegue a criança, de costas para o leitor. No céu, algumas gaivotas; na água, um navio que percorrerá todas as páginas duplas até ao fim, ainda que navegue depois noutro sentido.

A personagem pode ser uma menina ou um rapaz de cabelo comprido. Nunca lhe conheceremos o rosto. Não importa. O que interessa aqui é imaginar o que está do outro lado mar. Daí que o escritor e ilustrador japonês Taro Gomi mantenha a criança na mesma posição e no mesmo lugar em todos os planos. O que vai mudando são as imagens acima da linha do horizonte.

“Haverá oceano para lá do oceano?”, é a segunda pergunta. “Talvez haja muitos navios”, reflecte. Outras interrogações se seguirão sobre o que estará para além daquela extensa massa de água azul e verde, com pequenos riscos de espuma branca junto à areia e aos pés da criança.

Imagina “campos enormes”, “cidades com prédios grandes e casas pequenas”, “parques de diversões com carrosséis e emoções fortes”, “animais ferozes”, “um país todo feito de gelo” e até “monstros e fantasmas”.

Foto “Haverá cidades para lá do oceano? Cidades com prédios grandes?” Taro Gomi

Também se questiona sobre como será a noite do outro lado do mar: “Talvez se vejam estrelas bonitas.”

A última questão e que se adivinha seja também um desejo é a de que alguém esteja a passear na praia para lá do oceano e que olhe para cá com a mesma curiosidade.

Da indústria para a literatura

Um livro simples e calmo, mas bastante imaginativo e envolvente. Taro Gomi é autor de muitos livros (perto de 300) e já foi distinguido com o Prémio Internacional de Ilustração da Feira do Livro Infantil de Bolonha (com Spring is Here) e o Prémio Sankei de Literatura Juvenil e Cultura Editorial (com Já para o Banho!, editado em Portugal pela Kalandraka). As suas obras encontram-se traduzidas em 15 línguas.

Após a sua formação no Instituto de Design Kuwazawa, trabalhou como designer gráfico e industrial. Taro Gomi é também reconhecido noutras vertentes artísticas, nomeadamente design de moda, produção de animações para o público juvenil, CD-ROM ou ensaios, informa a editora.

Será que a criança imaginada pelo autor conseguirá ir explorar o outro lado do mar? Gostávamos que assim fosse.

Para lá do Oceano Texto e ilustração: Taro Gomi

Tradução: Nuno Quintas

Revisão: João Berhan

Edição: Orfeu Negro

36 págs., 12,90€

Mais artigos Letra Pequena e blogue Letra Pequena