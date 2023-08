A música em todo o seu esplendor e ainda um bilhete só de ida para Pernambuco

Facebook oficial do Festival do Crato

Sábado, 19: Serralves a dentro

À procura de uma actividade recreativa e pedagógica na cidade do Porto? Na manhã de Sábado, terá a oportunidade de participar numa visita orientada ao Parque de Serralves, na qual será possível mergulhar nos 18 hectares de uma das paisagens mais harmoniosas e ricas do país. Jardins, matas, roseirais e cerca de “200 espécies e variedade de plantas autóctones e exóticas ornamentais” aguardam toda a família numa experiência que irá privilegiar o contacto com a natureza. Guias especializados irão levá-lo num passeio imersivo, recontando a história do local, mostrando a fauna e a flora, e apontando as características arquitectónicas e artísticas do parque.

O encontro está marcado para as 11h e a entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos. As inscrições devem ser feitas online no site da instituição.

Domingo, 20: Lousã e as cápsulas do tempo

A Rota das Casas Senhoriais da Lousã é uma excelente opção para quem deseja conhecer mais intimamente a história e a arquitectura da região. Este percurso urbano inclui a passagem por nove casas senhoriais, também conhecidas como casas solarengas, algumas delas brasonadas e a maior parte datada do século XVIII, no que se revelará um verdadeiro passeio pelo passado. A caminhada de 7,5 km e cuja duração prevista é de 2h30, terá início às 10h.

O ponto de encontro será no entroncamento da Rua Dr. José Pinto de Aguiar com a Rua Ernesto de Melo Antunes, às 9h45, e as inscrições devem ser feitas aqui ou por e-mail para rotaseraizes@gmail.com. O preço do ingresso é 7,5€.

Segunda, 21: Em Vila do Conde, difícil é escolher

Arrancou no passado dia 18 a muito aguardada 23ª edição da Cozinha à Portuguesa – Feira de Gastronomia de Vila do Conde. Até dia 27 de Agosto, nos verdejantes jardins da Avenida Júlio Graça, idilicamente situados no centro histórico da cidade, os visitantes poderão deliciar-se com uma vasta variedade de petiscos, pratos principais, além de sobremesas e bebidas típicas, oriundas de Trás-os-Montes, Douro Litoral, Ribatejo, Alentejo e Açores. Assinalando os 40 anos da geminação entre Vila do Conde e Olinda, haverá também espaço para explorar as mais cobiçadas iguarias provenientes do Pernambuco, Brasil.

Hoje, às 19h, poderá assistir ao Show Cooking de Ilídio Barbosa, chef no Restaurante Astória do Porto, que irá apresentar algumas das suas criações.​

Terça, 22: No Crato, aquele pézinho de dança

Realizado anualmente na vila do Crato, em pleno Alentejo, o Festival do Crato reúne artistas nacionais e internacionais de renome num ambiente descontraído e animado que atrai milhares de curiosos, locais e estrangeiros. No palco pelo qual já passaram aclamados nomes como Eagles of Death Metal, Kaiser Chiefs, Ivete Sangalo, Morcheeba, Clã ou Emir Kusturica, actuam hoje Julinho KSD, seguido de Nininho Vaz Maia e Wet Bed Gang. Paralelamente, estará a decorrer a Feira de Artesanato e Gastronomia, local de celebração e destaque dos aromas e sabores tradicionais, ideal para provar novos pratos, e, claro, repetir os seus favoritos.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Quarta, 23: A magia da reminiscência em Vilar de Mouros

Unindo gerações e dedicado ao melhor da música e bandas de culto, o mais antigo festival português regressa ao Alto Minho. Falamos, claro, de Vilar de Mouros. Pela primeira vez com uma duração de 4 dias, sobem hoje ao palco artistas como os britânicos Enter Shikari, seguidos por Xutos & Pontapés, e, finalmente, os Limp Bizkit de Fred Durst, que prometem fazer as delícias dos fãs mais nostálgicos. As noites seguintes serão marcadas por actuações de bandas prestigiadas como The Prodigy, James, Pendulum, Within Temptation, ou ainda os portugueses Ornatos Violeta.

O passe para os 4 dias do festival pode ser adquirido por 128€, sendo que o bilhete diário fica por 48,15€. Programa detalhado no site oficial.

Quinta, 24: Na praia da Rocha anda-se à catraia

Até dia 25 de Agosto, a praia da Rocha será lugar de encontro entre ciência, arte e sustentabilidade. Música ao vivo, exposições e instalações, desporto, cinema, conversas e oficinas, estes são os principais ingredientes do Festival CATRAIA. Esta quinta-feira poderá ter uma aula introdutória à prática do surf, participar numa aula de Ioga ao ar livre e olhar as estrelas ao som de música no Largo da Fonte. Tudo à beira-mar. Os próximos dias serão marcados ainda por arte urbana, curtas-metragens sobre o meio-ambiente e a sustentabilidade, aulas de iniciação de skate ou bodyboard, oficinas de expressão dramática e escrita, entre outras actividades.

O evento é totalmente gratuito. Para mais informações, consulte o site.​

Sexta, 25: Cabrela de regresso às origens

Um novo festival vai levar a arte do cante alentejano, do fado e do flamenco, expressões reconhecidas como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, à vila alentejana de Cabrela, localizada no concelho de Montemor-o-Novo.

Durante três dias de homenagem à tradição musical da Península Ibérica, marcam presença na primeira edição do Alentejo World Heritage Festival a fadista portuguesa Sara Correia, a poderosíssima voz de Luís Trigacheiro, o grupo coral Fora d’Oras, a companhia Barcelona Flamenco Ballet, Duquende, um dos cantores de flamenco mais relevantes do panorama musical espanhol, o Trio de Daniel Bernardes, Os Músicos do Tejo, entre outros.

Os bilhetes para o evento vão dos 20€ aos 35€ e podem ser adquiridos em aqui.