Irão: realizadores dizem que pena de Saeed Roustay serve para desviar atenção de aniversário de protestos

A Associação de Realizadores de Cinema Iranianos ridicularizou a pena de prisão suspensa de seis meses aplicada a Saeed Roustayi e ao seu produtor por terem exibido o seu filme no Festival de Cannes do ano passado sem autorização, afirmando que a mesma se destinava a desviar as atenções do próximo aniversário da eclosão dos protestos nacionais. A reacção internacional à sentença, no início desta semana, foi risível, dizem.

A associação de Realizadores de Cinema Iranianos afirmou, numa publicação no Instagram, que se trata da "sentença judicial mais estranha da história do cinema iraniano".

O filme Os Irmãos de Leila, dizem ainda, foi aprovado pelo governo e o próprio governo iraniano participou oficialmente no Festival de Cannes durante anos. "Uma sentença tão estranha é uma tentativa inútil de humilhar este jovem e inteligente cineasta do cinema iraniano", declarou a associação. Roustayi e Javad Noruzbegi beneficiaram de financiamento governamental significativo ao longo das suas carreiras.

Vários cineastas independentes disseram que consideravam a sentença uma manobra de diversão em relação ao aniversário da morte sob custódia policial de Mahsa Amini, ocorrida a 16 de Setembro de 2022. Mahsa Amini foi detida por alegadamente ter desrespeitado o código de vestuário e a sua morte desencadeou protestos a nível nacional contra a República Islâmica.

"A sentença é uma anedota. Eles [as autoridades] querem que esqueçamos o aniversário de Mahsa", disse à Reuters a cineasta Mahnaz Mohamma, que também disse que a reacção dos cineastas internacionais foi ridícula, pois caíram na armadilha das autoridades, que deram demasiada importância à sentença.

Os cineastas Martin Scorsese e Francis Ford Coppola partilharam uma petição apelando à "justiça" para Roustayi e Noruzbegi. Roustayi, 34 anos, e Noruzbegi, 57 anos, só cumprirão um vigésimo da pena de prisão, cerca de nove dias. A restante pena será suspensa durante cinco anos, segundo o jornal reformista Etemad.

Durante o período de suspensão, os arguidos terão de frequentar um curso de cinema sobre a "preservação dos interesses nacionais e éticos". Também não poderão encontrar-se com outros profissionais do cinema.

"Por favor, Sr. Scorsese! Por uma pena suspensa de seis meses, não desvie a atenção do aniversário de Mahsa e das reivindicações das mulheres pelos seus direitos, que são cada vez mais violados", disse um realizador iraniano, que pediu para não ser identificado.