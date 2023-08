Google testa chatbot para dar conselhos personalizados

A DeepMind, o ramo de inteligência artificial (IA) da Google, está a trabalhar numa ferramenta capaz de oferecer conselhos pessoais e profissionais aos seus utilizadores. No fundo, uma espécie de life coach que conhece o utilizador e dá sugestões com base na probabilidade de resultarem em sucesso.

A informação foi avançada esta semana pelo New York Times com base em documentos obtidos pelo jornal e conversas com empresas contratadas para ajudar a testar a ferramenta. Os ficheiros mostram que a Google DeepMind está a treinar novos modelos de IA generativa para realizar mais de 21 tarefas que incluem debater ideias, ajudar com planos e até dar conselhos de vida.

Com isto, o novo assistente da DeepMind será capaz de ajudar alguém a criar planos de alimentação personalizados ou reflectir sobre decisões importantes. Num exemplo usado nos testes da Google e visto pelo New York Times, a ferramenta é usada para dizer a um amigo que se vai faltar ao seu casamento no estrangeiro por falta de dinheiro. O mais recente chatbot inteligente da Google, o Bard, já é capaz de desempenhar algumas destas tarefas, mas não consegue adaptar as respostas a diferentes utilizadores. Por questões de privacidade, o sistema actual não é capaz de aceder às pesquisas que alguém faz online, nem armazenar informação pessoal sobre os utilizadores.

A Google confirma a realização de testes, mas não refere o objectivo final dos mesmos. Contactada pelo PÚBLICO, a empresa faz eco da resposta dada a outros meios: “Amostras isoladas de dados usados para avaliação não são representativas” dos planos da empresa.

Abordagem conservadora

Há meses que a Google tem estado a perder protagonismo no mundo da inteligência artificial. Em Novembro, a OpenAI ofuscou parte do trabalho da tecnológica com o lançamento do ChatGPT, o primeiro chatbot capaz de perceber e responder a perguntas de utilizadores de forma detalhada. Na base do programa, porém, estão os transformers, modelos linguísticos criados para encontrar padrões em sequências de dados e completar o padrão que foram apresentados por investigadores da Alphabet (a empresa-mãe da Google) num artigo académico de 2017.

A Google tem optado por uma abordagem mais conservadora às novas ferramentas de inteligência artificial devido ao seu potencial impacto na saúde mental e física dos utilizadores. Noutro conjunto de ficheiros internos, vistos por jornalistas do New York Times em Dezembro, a equipa de segurança da Google notava que os utilizadores poderiam perder autonomia e diminuir a sensação de bem-estar ao depender de conselhos de ferramentas de IA.

Em Fevereiro, a empresa também frisou que não ia acelerar o desenvolvimento do seu chatbot (o Bard), e que o foco era garantir que o programa funcionava de forma "responsável". Meses mais tarde, o engenheiro e psicólogo Geoffrey Hinton, um dos pioneiros da inteligência artificial, deixou a Google, onde trabalhava desde 2013, e reformou-se para poder alertar sobre os perigos da inteligência artificial sem impactar a empresa.