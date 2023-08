O SNS24 está a pedir para actualizar os dados? Sim, veja como funciona

Várias pessoas estão a receber mensagens a indicar que serão contactadas para actualizar os seus dados no Serviço Nacional de Saúde.

A frase

“Olá. Informamos que iremos contactá-lo(a), através do número 217 655 285 para actualização de dados do Registo Nacional de Utente do Serviço Nacional de Saúde. Por favor, mantenha o seu telefone perto de si.”

SMS enviado pelo SNS24

O contexto

Várias pessoas estão a receber SMS e chamadas do número 217 655 285 a pedir que sejam actualizados os seus dados do SNS24. Contudo, há quem desconfie de que possa ser uma burla.

Desde o final de Julho, no site ligaram-me.com várias pessoas indicam ter recebido uma dessas chamadas e lançam algumas desconfianças. “Disse que é do SNS para actualizar dados... Disse-lhe que desconfiava de uma tentativa de fraude e que ia ao meu centro de saúde”, refere uma das pessoas. “Ligaram a um domingo de manhã de forma demasiado informal”, refere outra pessoa.

Mas também há outros utilizadores do site que dizem que o contacto não é uma tentativa de burla, mas sim “um contacto verdadeiro”. “Após ter sido contactada, liguei para o SNS24 com essa mesma dúvida e confirmaram-me que o número lhes pertence e que está a decorrer uma actualização de contactos”, nota ainda outra pessoa.

Os factos

O Centro de Contacto SNS24 está, de facto, a fazer uma actualização dos dados dos utentes na base de dados do Serviço Nacional de Saúde e a contactar os utentes.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) indicam ao PÚBLICO que, nesta fase, o SNS24 está a contactar directamente os utentes que tenham o seu registo incompleto no Registo Nacional do Utente (RNU). Esse registo pode estar incompleto devido à falta de algum dos dados.

Quanto à necessidade desta actualização, os SPMS referem que “é essencial para optimizar a utilização dos recursos disponíveis”. O objectivo é reforçar o sistema de informação do SNS e garantir eficácia e comodidade nos contactos entre os utentes e os serviços, como a marcação de consultas, a recepção de prescrições, resultados de exames ou agendamento de vacinas, referem.

Como funciona essa actualização? Inicialmente, os utentes são contactados com dois SMS, com a indicação de que vão receber um contacto telefónico.

A primeira mensagem é enviada com alguns dias de antecedência e é esta:

“Informamos que iremos contactá-lo(a), nos próximos dias, através do número

217 655 285 para actualização de dados do Registo Nacional de Utente do Serviço Nacional de Saúde. Fique atento. Obrigado.”

A segunda mensagem é enviada uma hora antes do contacto e refere o seguinte:

“Olá. Informamos que iremos contactá-lo(a), através do número 217 655 285 para actualização de dados do Registo Nacional de Utente do Serviço Nacional de Saúde. Por favor, mantenha o seu telefone perto de si.”

Nestas mensagens, o utente é então informado de que será contactado pelo número 217 655 285, para que os seus dados sejam actualizados. Mesmo assim, pode optar por não fazer essa actualização por telefone. Dessa forma, deverá dirigir-se presencialmente ao seu centro de saúde ou ao Balcão SNS24. Pode ainda usar os canais digitais, nomeadamente a área pessoal do Portal SNS24 ou a aplicação SNS24.

Ao PÚBLICO, os SPMS avisam que, caso alterem os seus dados pessoais e contactos, os utentes devem procurar ter o seu registo no RNU actualizado. Podem fazê-lo presencialmente ou pelos diferentes canais do SNS24.

Em resumo

Sim, o SNS24 está a contactar utentes para actualizarem os seus dados. Cada pessoa receberá inicialmente dois SMS a avisar de que será contactada através de uma chamada do número 217 655 285.