Tribunal de Contas recomenda revisão da Lei da Publicidade Institucional do Estado

O Tribunal de Contas (TdC) recomenda ao Governo e ao Parlamento uma revisão da Lei da Publicidade Institucional do Estado (LPIE) e considera que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que deve fiscalizar esta lei, apresenta “insuficiências”. Na base dessas recomendações está uma auditoria da Inspecção-geral de Finanças (IGF) enviada ao TdC que revela que o Governo gastou indevidamente 1,7 milhões de euros aquando da compra antecipada de publicidade aos órgãos de comunicação social (OCS)​ em 2020, no início da pandemia.

Numa nota de síntese divulgada sobre o cumprimento de alguns deveres relativos à LPIE, o TdC deixa duas recomendações — uma aos órgãos do Estado, outra à ERC — e a conclusão, em traços gerais, de que o trabalho da ERC tem sido insuficiente.

“Decorridos cerca de sete anos após a entrada em vigor” desta lei, diz o TdC que “persistem em várias normas do seu articulado situações de difícil interpretação ou que condicionam a sua execução, com implicações em todas as fases do processo”.

Ao Governo e ao Parlamento, o TdC recomenda a revisão da LPIE — nomeadamente “a actualização de conceitos, uma adequada compatibilização entre normas e uma melhor definição do âmbito de aplicação” e sugere que se estabeleça “expressamente” nesta lei a “não sujeição das campanhas de publicidade institucional do Estado à taxa de exibição de 4%” e clarifique a “sujeição das universidades e institutos politécnicos e demais entidades reguladas pelo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior ao regime jurídico da LPIE". Sugere ainda que defina como obrigatório os OCS “comunicarem à ERC com periodicidade regular, as aquisições de espaços publicitários para a realização de Publicidade Institucional do Estado”.

No entender do TdC, a fiscalização que a ERC faz à LPIE “ainda apresenta algumas insuficiências, que carecem de melhoria, ao nível da avaliação do risco, da informação, da comunicação e da monitorização das campanhas promovidas pelos destinatários da lei”.

Por isso, recomenda à ERC que “promova os ajustamentos e melhorias na sua plataforma para registo das campanhas de [Publicidade Institucional do Estado] e nos correspondentes manuais”; não inclua no custo global da campanha “a publicidade realizada fora dos [OCS], designadamente em outdoors, rede multibanco, redes sociais” e que “instrua os processos de denúncia enviados ao TdC com o devido suporte documental, sempre que disponível, para eventual apuramento de responsabilidades financeiras”.

Isto porque verificou que a documentação remetida se resume “ao ofício que comunica a situação de incumprimento juntamente com uma informação de serviço, ficando em falta a documentação de suporte da campanha, bem como as evidências das situações de incumprimento dos artigos 7.º e 8.º da LPIE, necessárias para efectuar o apuramento de eventuais responsabilidades financeiras.”

Governo gastou 1,7 milhões a mais em 2020

Citando a auditoria da IGF enviada ao TdC, escreve o Diário de Notícias que o Governo gastou indevidamente 1,7 milhões de euros aquando da compra antecipada de publicidade aos OCS em 2020 (no valor de 15 milhões de euros e no âmbito das medidas de apoio ao covid-19). Desses 1,7 milhões, 1,1 não necessitaram de autorização do membro responsável pela tutela, à época Graça Fonseca, ministra da Cultura.

Apesar de a aquisição de publicidade aos OCS ter sido no valor de 15 milhões de euros, a publicação nos órgãos ficou nos 11,25 milhões, pelo que existe "um crédito do Estado de 3,2 milhões de euros sobre os órgãos de comunicação", explica a IGF.

Segundo o mesmo relatório, 56% do apoio foi dirigido a três grupos — Impresa, dona do Expresso e SIC; Media Capital, proprietária da TVI e CNN; e Cofina, dona do Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios — e não se cumpriu a quota mínima de 25% do valor ser para meios regionais.