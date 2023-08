Os leitores escrevem sobre o SNS, os rankings das universidades, as mentiras do Chega e o incêndio do Maui.

Os Xicos espertos existem

Adorei o título do artigo do Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, e também as ilações que “retirou” do estudo da ERS que “avalia a concorrência no sector hospitalar não público, descrevendo a oferta de hospitais gerais de natureza privada e social, em Portugal continental, definindo os mercados relevantes e sinalizando áreas regionais com elevada concentração de mercado ou potencial dominância por determinados operadores.”

O sr. presidente está impressionado “que haja tantas regiões do país em que não exista sequer um hospital privado”? Este é o segredo: para os privados, investir em regiões despovoadas não é uma oportunidade de negócio. Se fosse já lá estavam.

Comoveu-me o investimento que os grupos privados fizeram na Saúde. Que generosos. Qual foi o retorno? Como pagante, gostaria de saber.

Para a OCDE, “o SNS tem sido um pilar no acesso da população a cuidados médicos, mas que os portugueses continuam a suportar custos directos muito elevados.” Estes pagamentos do próprio bolso (29% do total das despesas de saúde em 2021 — média na OCDE de 18%) estão relacionados com serviços de prestadores privados, que são financiados muitas vezes por seguros de saúde. Em 2015, cerca de 11% dos agregados familiares tiveram de gastar mais de 40% do seu rendimento em assistência médica.

Portugal, com 18% da população a viver abaixo do limiar da pobreza, precisa de um SNS reforçado que alivie a pressão no bolso dos portugueses. É oficial.

Fernando Vasco Marques, Sintra

Rankings: pequeninos mas contentinhos?

O jornal PÚBLICO fez notícia com título de primeira página sobre o ganho de posições das universidades portuguesas entre as 500 melhores no “prestigiado ranking internacional” de Xangai, tendo Coimbra entrado “no lote restrito onde há outras quatro universidades portuguesas”: as de Lisboa e do Porto algures entre as posições 201-300, e as de Aveiro, de Coimbra e do Minho entre as posições 401-500. Já a Nova de Lisboa é remetida para as posições 601-700.

Segundo a notícia, esta é a “mais antiga lista global que classifica as 1000 melhores universidades do mundo”.

Mentalmente, ocorreu-me um paralelo com os famigerados rankings das escolas básicas e secundárias do país publicados todos os anos na comunicação social. Mantendo as posições relativas, creio que qualquer delas se orgulharia pouco do posicionamento conseguido…

O que pensarão as nossas universidades, mesmo as mais bem colocadas, sobre este indicador?

Há cerca de 40 anos, o professor Joaquim Montezuma de Carvalho, em conversa restrita, referia que a “carruagem” da produção de conhecimento das universidades portuguesas seguia muito atrasada em relação às melhores do mundo e não via como é que podia deixar continuar a perder distância no futuro (então) próximo… Aparentemente, tinha razão.

José Batista d’Ascenção, Braga

As mentiras do partido Chega

A leitura da crónica de Carmo Afonso “André Ventura o político mais mentiroso de sempre” levanta o problema da política com base na verdade. É sabido que os políticos, na sua máxima da liberdade expressão, podem apresentar propostas e fazer críticas que poderão enfermar de alguns aspectos menos verdadeiros — ou melhor, a verdade depende um pouco do ponto de vista em defesa de uma ou outra classe social. É legítimo que assim seja.

Não é o caso dos citados por Carmo Afonso. Inventar que imigrantes tenham entrado no país supostamente escondidos na Jornada Mundial da Juventude é uma mentira grave por pôr em causa a organização da JMJ e por ter um conteúdo xenófobo e talvez racista.

Bom seria que a Procuradoria-Geral da República, com base nestas mentiras, tão graves, levantasse o respectivo processo com vista a ser enviado para o Tribunal Constitucional para ilegalizar o partido Chega, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Incêndio vs. poder militar

Custa a acreditar que o incêndio que destruiu Maui, no Havai, tenha acontecido num estado norte-americano. Afinal, os sistemas de detecção e combate aos fogos não funcionaram no país considerado o expoente máximo dos sistemas de comunicação.

Transpondo essa imensa falha para o plano de conflito militar, estarão os sistemas de defesa norte-americanos tão bem preparados como se apregoa? Ou a União Europeia cria uma força militar ou a dependência dos EUA vai sair muito caro.

Não acredito que os EUA coloquem a vida de militares norte-americanos em perigo. A saída precipitada do Afeganistão foi a pedra de toque. Não esquecer que os EUA perderam a guerra no Vietname.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim