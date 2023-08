“A RTP Play é muito mais do que parece”. E o que vê Fernanda Serrano

Olá.

A RTP Play foi a primeira plataforma digital de televisão e rádio gratuita do país e, sendo uma vertente do serviço público, tem a vantagem indesmentível de ter ao seu alcance o potentado do arquivo da RTP. Mas envolve escolhas editoriais e tem programas exclusivos. João Pedro Galveias, director de serviços digitais e multimédia da RTP e responsável pela plataforma, diz que a RTP Play é "uma ilustre desconhecida".

Nestes dias mornos de Agosto, sobe montanhas com o ciclismo, acompanha a selecção nacional, escolhe pôr outra vez frente ao espectador O Último a Sair e dia 21 acolhe Glória, a primeira série original portuguesa para a Netflix que teve a RTP como co-produtora minoritária. Neste Próximo Episódio, fomos saber um pouco mais da sua estratégia.

O maior sucesso de visualizações da RTP Play ainda é a série Pôr do Sol?

Sim. Mesmo em Julho, quando já estava no ar [outra série de sucesso da RTP] Conta-me Como Foi, que teve cerca de 200 mil visualizações, Pôr do Sol teve cerca de 100 mil visualizações e há episódios com duas centenas de milhares de visualizações. Talvez por anteceder o filme O Colar de São Cajó [que se estreou nos cinemas dia 3]. Mas se pensarmos que, apesar de os dados não serem públicos, há plataformas internacionais que [no mercado português] não chegam a ter 200 mil ou 300 mil utilizadores, pode ter sido um dos maiores sucessos digitais nacionais.

Qual é o perfil dos utilizadores da RTP Play? Convencionou-se que seria um público mais jovem do que o dos canais lineares da RTP.

Os analytics [dados] que temos não vão a esse nível. Brevemente vamos ter registo na RTP Play. Não é uma subscrição, mas apenas [pedir o] registo para que as pessoas consigam ter a sua própria RTP e isso vai-nos dar mais dados, que neste momento não temos, qualificativos.

Mas qual é a sua intuição sobre quem vê RTP Play?

As plataformas de streaming hoje são perfeitamente generalistas. Toda a gente consome — haverá algumas franjas que não consomem e outras que só consomem plataformas destas. No caso da RTP, a complementaridade é o que é interessante, e isso vai variando o portefólio do que é mais importante para cada público [consoante o canal ou local onde vê televisão]. A televisão generalista neste momento ainda tem uma tracção muito interessante para qualquer projecto, mesmo para aqueles que parecem desenhados para o público que não vê televisão linear. Dou como exemplo a série RTP Lab A Casa do Cais, que não passou no canal generalista mas que acredito que teria sucesso se passar.

As séries RTP Lab, para primeiras obras ou projectos de menor orçamento, tendem a ser exclusivos da RTP Play. Cabem na ideia de produção própria? É algo que vê a crescer no futuro?

Não tenho a certeza de que a RTP Play tenha de programar para plataformas, a RTP tem de programar para públicos. Parece simples, mas é uma mudança de paradigma. A RTP Play é o repositório de todo o conteúdo da RTP. Poderá haver conteúdos RTP desenhados de tal forma que tenham mais eficácia em plataforma digital, mas não quer dizer que se vá fazer conteúdos só para a RTP Play. O que temos de fazer é linhas para diferentes públicos e ir à procura dos públicos onde eles estão.

Quantos títulos tem a RTP Play disponíveis?

À volta de dez mil títulos, o que significa milhares e milhares de episódios, entre áudio e vídeo.

Há títulos que só se encontram na RTP Arquivo e não na RTP Play. A que lógica obedece essa escolha?

A RTP Arquivo tem o objectivo de serviço público de disponibilização de emissões e temos entre 120 e 130 mil títulos, um trabalho chefiado pelo Hilário Lopes, com grande esforço de digitalização dos conteúdos. Teve cerca de um milhão de visitantes no último ano. Mas sendo a disponibilização da nossa memória viva, tem um valor académico, emocional. A RTP Play é um serviço de media. Temos lá O Último a Sair, porque neste contexto em que a TVI vai estrear mais um reality show, por exemplo, faz sentido fazer parte da nossa oferta editorial. Há conteúdos em que estamos mais limitados pelos direitos [de exibição], e outros em que estamos limitados pelas janelas [de exibição] que nós próprios queremos definir. Tudo o que é arquivo histórico da RTP vai eventualmente vai estar no site arquivos.rtp.pt. A cada momento, os contextos, a vontade editorial e o desenho de produto da RTP Play vai lá buscar conteúdos.

Além de programas soltos, o que é que o público nem sempre sabe que tem sucesso ou que está ao dispor no serviço?

O desporto é uma coisa extraordinária. Um jogo de futebol da selecção nacional pode ter em simultâneo 80 mil pessoas a ver online. E podem passar por lá 200 mil pessoas durante o jogo. Em Julho tivemos a Volta à França com bastante tracção, agora a Volta a Portugal. Na RTP Play temos canais RTP Desporto activos que só no primeiro semestre fizeram mais de 400 transmissões — e que não são só futebol. E depois temos várias instâncias e caras, como o ZigZag Play [infantil] ou a RTP Palco, que tem coisas inacreditáveis, todo um portefólio de cultura e artes performativas que não tem comparação, mesmo em termos dos nossos congéneres dos serviços públicos europeus.

A greve em Hollywood e o seu impacto, bem como a tentativa das plataformas internacionais de terem mais produção "local", ou seja de países que não os EUA ou Reino Unido, poderão ter consequências para uma plataforma como a vossa?

Temos grandes fornecedores e Hollywood é um deles, mas esses grandes estúdios nos últimos anos têm constituído estratégias próprias ligadas a alguns dos players [concorrentes]. É uma situação complexa e o mercado tem estado a evoluir, o movimento a que assistimos é só mais um cujas consequências ainda vamos ver.

A RTP está exposta, mas a maior parte do nosso portefólio é localizada. Temos o maior repositório de séries nacionais disponível. E mesmo as séries internacionais, temos algumas americanas, mas temos agora por exemplo o Lost in Fuseta, uma série alemã, da ARD, filmada no Algarve, temos muitas séries de serviços públicos nórdicos, italiano, inglês.

Grande parte dos portefólios [dos players internacionais] tem um interesse relativo, mas é um problema que essas plataformas têm de resolver: a equação do que é ser uma plataforma global e ao mesmo tempo local. A certa altura estão à procura do mínimo denominador comum que funcione num mercado global.

O nosso papel é ser serviço público, é usar os recursos que temos para servir o público, não é servir o público para ter lucro. Temos de ter a preocupação de ter uma localização real, de corresponder às expectativas e necessidades das pessoas e conseguir ser a voz dos movimentos que a sociedade tem. É isso que a nossa ficção tem de ter.

O que é anda a ver?

Fernanda Serrano, actriz e protagonista de Quero é Viver e da futura série Morangos com Açúcar e da novela de 2024 Cacau

"Muito pouca coisa, porque normalmente não tenho tempo físico para ver. Entre os meus horários de trabalho, entre as deslocações, entre os quatro filhos, entre a gestão de casa, da empresa, quando me proponho a ver séries facilmente adormeço passado uns minutos. Mas o que vejo são sempre dramas, romance-drama. A única série que eu consegui ver de uma plataforma foi Partir do Zero [na Netflix], por não ter muitos episódios. Consegui ver [de seguida] até de madrugada porque ou era ali ou então não ia dar. Claro que vi lavada em lágrimas. Devo ser o único ser humano à face da Terra que só viu três episódios da Casa de Papel, as minhas filhas já vão na terceira vez a rever as temporadas todas."

Disney+

Quarta-feira, 23 de Agosto

Star Wars: Ahsoka — Estreia da nova série Star Wars da Disney+, aguardada com expectativa pelos fãs mais conhecedores do universo alargado da saga criada por George Lucas por se centrar numa personagem saída das séries de animação e particularmente adorada pelos espectadores. Candidata a ícone pela sua rebeldia e por questionar os beatificados Jedi, Ahsoka é interpretada por Rosario Dawson e sabe-se que a sua missão é investigar uma ameaça emergente numa galáxia vulnerável. O que toda a gente sabe é que toda a gente espera que Baby Yoda apareça algures.

Apple TV+

Sexta-feira, 18 de Agosto

Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie — Novo especial de animação em que Snoopy cede o protagonismo à tímida e simpática personagem que está sempre disponível para ajudar os outros mas também para estar quieta no seu cantinho. Um programa para dispor bem.

Quarta-feira, 23 de Agosto

Invasion — Segunda temporada da série de Simon Kinberg e David Weil e que acompanha uma invasão de seres extra-terrestres a partir de várias perspectivas de todo o mundo e que arranca poucos meses depois de onde ficou a acção da primeira leva de episódios. Todas as semanas haverá um novo capítulo, num total de dez.



Netflix

Sexta-feira, 18 de Agosto

O Rei Macaco — Filme de animação familiar sobre um macaco que tem uma vara de combate que é mágica e que viaja perseguido por demónios e um rei dragão.

Armas e Amores — Na cidade de Gulaabgunj, um negócio inusitado atrai um polícia e um mecânico para o mundo do tráfico de ópio. Dulquer Salmaan e Rajkummar Rao contracenam com Adarsh Gourav nesta comédia sobre gangsters feita pelos realizadores Raj & DK.

10 Dias de um Homem Mau — Este é o segundo filme de uma trilogia: o primeiro foi 10 Dias de um Homem Bom, já disponível na Netflix. Agora vem a história de um detective privado enlutado que se vê envolto em mentiras quando tenta descobrir quem é responsável por um homicídio numa mansão. Sadik começara como advogado mas deu em detective e a sua história está contada em livro por Mehmet Eroglu, o terceiro dos quais é 10 Dias de um Homem Curioso.

Amor, Sexo e 30 Velas — Elas fazem 30 anos este ano e são quatro melhores amigas… não, isto não é o princípio de O Sexo e a Cidade, até porque a história se passa na Cidade do Cabo, na África do Sul. Mas será um ano para desafios, amores e aventuras para todas.

Mask Girl - Série que conta a história de Kim Mo-mi, que trabalha num escritório e não tem muita confiança na sua aparência. Mas à noite despe-se frente à câmara do seu computador, ocultada apenas por uma máscara. Um imprevisto torna esta sua vida dupla num caos.

Terça-feira, 22 de Agosto

Lighthouse — Seis episódios em que o músico Gen Hoshino e o humorista Masayasu Wakabayashi falam sobre trabalho, família e as suas esperanças para o futuro.

Histórias do Desporto: Os Reis do Pântano — Cá está o terceiro volume desta série documental, desta feita sobre futebol americano (a HBO Max também tem uma história para contar sobre este desporto esta semana). Aqui fala-se da equipa dos Florida Gators, que foi dos oito aos 80 numa geração e sob um treinador implacável.

The Ultimatum: Marry or Move On - Programa da vida real da semana, desta feita regressado para segunda temporada supõe-se que por exigência popular, cuja lógica é juntar cinco casais em que um fez um ultimato ao outro - ou se casam ou acabou-se. Todos são da Carolina do Sul.

Quarta-feira, 23 de Agosto

Amor ao Quadrado Para Sempre — Terceiro filme Amor ao Quadrado, sobre o romance de Monika e Enzo.

Quem é Erin? — Série limitada britânica com Evan Ahmad (actriz reconhecível de Snabba Cash), Sean Teale e Denise Gough sobre uma britânica que vive em Barcelona e cujo quotidiano se descontrola após um assalto à mão armada num supermercado. É que ela tem um segredo… e um passado violento. Da produtora de The Crown, chamava-se Palomino inicialmente e tem oito episódios.

Quinta-feira, 24 de Agosto

Ragnarok — Temporada número três da série inspirada na mitologia nórdica que apanha a boleia do fenómeno Vikings e já ganhou vida própria. Situada na Noruega, tem seis episódios.

RTP Play

18 a 20 de Agosto — Continuam as transmissões dos concertos de Mariza, Dillaz, José Cid, Leo Santana, Regula, Paulo Gonzo, BISPO ou Chico da no Festival Sol da Caparica, que na televisão linear vão andar pela RTP1 e RDP África e que terão lugar cativo e simultâneo na RTP Play.

Segunda-feira, 21 de Agosto

Glória — No espaço que a RTP1 reservou nos últimos dois Verões para um mesmo programa de ficção de segunda a sexta, estreia-se em televisão linear e de sinal aberto a série Glória. A primeira produção original portuguesa para a Netflix, que tem a RTP como co-produtora minoritária, já se estreou há quase dois anos na plataforma. Agora chega a vez de quem não tem Netflix ou até de quem não viu a série na época e agora quer ver a antecessora de Rabo de Peixe. Cada episódio vai estar integralmente na RTP Play todos os dias às 12h.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 18 de Agosto



Refúgio de Harlan Coben — De seu nome original Shelter, a nova série fala sobre Mickey Bolitar que após a morte do pai vai viver para uma pequena comunidade em Nova Jérsia. Vê-se rapidamente envolvido no desaparecimento de uma nova aluna da escola e na história de uma comunidade que, como tantas vezes já foi escrito para provocar interesse em leitores e espectadores, não é o que parece. Um episódio novo a cada sexta-feira até 22 de Setembro.

Cangaço Novo — Série estreada em Abril deste ano no Brasil e que versa sobre um homem que descobre que é herdeiro de um chefe do mundo do crime. É a sua porta de entrada num mundo de violência. Com Adélio Lima, Arthur Canavarro, Pedro Wagner ou Bruno Goya.

Mala Fortuna — Série que conta a história de Victoria e Julia, que não se vêem desde que os pais estiveram envolvidos no escândalo financeiro que acabou com a fortuna de algumas das famílias mais poderosas da América Latina.

Alguém Como Eu — Helena é uma mulher de 30 anos (um tema forte esta semana no streaming) que decide ser solteira e indisponível. E claro que é aí que conhece "o homem da sua vida".

Quinta-feira, 24 de Agosto

Casa Gucci — Este filme de Ridley Scott sobre o romance que se intrometeu na história bem comportada da família Gucci e do seu império de moda tem algo de glorioso — parece uma obra inacabada, ou um monumento destruído. Italiana como uma caricatura é Lady Gaga como Patrizia; Maurizio Gucci é adunco e ligeiramente desengonçado como só Adam Driver pode ser, num filme que esteve nos cinemas, esteve nos canais premium e no video on demand e que agora aterra na Amazon Prime.

Filmin

24 de Agosto

Quinta-feira, 24 de Agosto

Alma Viva - O filme de Cristèle Alves Meira, a sua primeira longa-metragem, estreou-se na Semana da Crítica, no Festival de Cannes. É sobre a menina Salomé, muito próxima da avó que visita em Portugal sempre que volta à terra de onde emigraram os pais. A avó morre e Salomé é como que possuída pelo seu espírito.

TVCine+

Domingo, 20 de Agosto

Eo — Ele é um burro chamado Eo que de repente é afastado da sua carinhosa tratadora e que tudo faz, nomeadamente percorrer a Europa e conhecer diferentes pessoas, para voltar a vê-la. Nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional em 2023, vencedor do Prémio do Júri no Festival de Cannes, conta com Isabelle Huppert à frente do elenco.

Segunda-feira, 21 de Agosto

Para Leslie — Este filme foi tão falado pelas estrelas de Hollywood que decidiram elogiá-lo nas redes sociais e dar-lhe um empurrãozinho nas nomeações para os Óscares — a sua protagonista, Andrea Riseborough, lá foi mesmo nomeada mas nem compareceu na cerimónia — quanto foi pouco visto. É a história dura de uma mãe solteira que ganha a lotaria mas que quando o dinheiro acaba só consegue fugir.

Especial Cinema Angolano — Os canais TVCine programam esta sessão dupla para domingo e os utilizadores do TVCine+ podem aceder-lhe na segunda-feira. São eles Nossa Senhora da Loja do Chinês, primeira longa-metragem de Ery Claver que se estreou no Festival de Locarno, e Mutu Mbi Má Pessoa, thriller de vingança de Levis Albano muito popular nos cinemas angolanos.

HBO Max

Domingo, 20 de Agosto

The Tower — Segunda temporada da série criminal britânica em que um par de detectives investiga um crime com um cenário terrível e intrigante: aos pés de um prédio de Londres jazem um polícia e uma jovem de 15 anos; no telhado do edifício está um rapazinho de cinco anos, uma jovem polícia e o seu chefe. A jovem polícia desaparece. O caso complica-se e há claramente alguém a tentar sabotar a investigação.

Quinta-feira, 24 de Agosto

BS High – Documentário original da HBO sobre os programas de preparação de futebol americano nas escolas, todo um mundo de ambição e dinheiro ainda quando os jogadores são só promessas e nem começaram a entrar na idade adulta. O ponto de partida é um jogo de futebol americano entre escolas entre a IMG Academy e o Bishop Sycamore High School, que foi transmitido na televisão a nível nacional nos EUA e terminou com várias lesões e uma vitória esmagadora por 58-0 para a IMG Academy. De repente, era o programa do Bishop Sycamore e do seu treinador, Roy Johnson, que estavam sob investigação.

Te Quiero y Me Duele — Nova série sobre um romance adolescente em Veracruz, no México, que a plataforma promove com adjectivos como "tórrida".

Globoplay

Segunda-feira, 21 de Agosto

Segunda Chamada — Série sobre quem permite que o ensino nocturno funcione e dê novas oportunidades a alunos de todas as idades. Professores mas também os alunos são o foco desta segunda temporada.

Perdido no streaming

A obra do escritor Nick Hornby é uma mina para adaptações para cinema e televisão — às vezes para ambos os meios, com base no mesmo livro (exemplo: Alta Fidelidade, o filme com John Cusack, e High Fidelity, a série com Zoe Kravitz). Estas linhas servem para recordar que está disponível por aí em streaming Funny Woman, a adaptação do romance Funny Girl em que Gemma Arterton leva a sua Barbara Parker aos terrenos inóspitos (para as mulheres) da comédia nos anos 1960. De Blackpool para os palcos da comédia stand-up, esta série vai com Parker até críticas relativamente unânimes: a actriz é óptima, a história cai em clichés desnecessários, mas vê-se muito bem. Seis episódios na SkyShowtime.



