Eles não deixam morrer os contos populares

À medida que os anos passam, histórias populares vão morrendo. A razão é simples: aqueles que as sabem contar morrem. Mas há quem tenha lutado para isso não vai acontecer.

As histórias populares têm saltado de geração para geração. Há já algumas décadas que os novos contadores de histórias têm estado a fazer a recolha desse património e a passá-lo para as novas gerações. "Contar histórias não é um trabalho de entreter", disse nesta reportagem a contadora profissional de histórias Cristina Tarquelim. "No fundo estamos a trabalhar a compreensão do mundo", acrescentou a contadora, que já há 30 anos tem esta profissão. A jornalista Andreia Friaças acompanhou alguns destes contadores de histórias profissionais que não deixam estes contos morrer e os levam para todo o lado. "São histórias ‘de liberdade, de revolução, de insubmissão’ mais urgentes do que nunca", escreve a jornalista neste tema de capa do Ípsilon desta semana.

Quando Jonathan Simons teve a ideia de criar a editora Analog Sea, um elogio à vida offline, em 2018, disseram-lhe que era um "tiro no pé". O editor norte-americano esteve em Lisboa e conversou com o jornalista Pedro Rios sobre a revista bianual The Analog Sea Review e sobre as obras que edita e são vendidas em cerca de 250 livrarias espalhadas pelo mundo. "Não precisamos da Internet ou das redes sociais para tudo. Ainda temos o botão de desligar", afirma o fundador da Analog Sea que deixou de acreditar na promessa digital de democratizar as artes e as ideias. Podem ler a entrevista no Ípsilon.

Seis filmes dos anos 1980 protagonizados por Jackie Chan chegam ao serviço de streaming Filmin: os dois Project A, os dois primeiros Police Story, Wheels on Meals e Dragões Para Sempre. "Todas estas obras incluem lutas à Jackie Chan, em que o actor começa por estar em desvantagem e se farta de cair e de apanhar porrada. As lutas são coreografadas ao pormenor, mas estão cheias de pequenos acidentes e azares que acontecem às suas personagens. Mesmo que ele ganhe —​ e ganha sempre —​, é uma vitória esforçada. Tudo é mostrado em poucos takes, sem os cortes constantes de que Jackie Chan tanto se queixou quando trabalhou e fez carreira em Hollywood", escreve o jornalista Rodrigo Nogueira neste Ípsilon. Podem ler o artigo aqui.

Tsai Ming-Liang, o autor de Cães Errantes, O Sabor da Melancia e Adeus, Dragon Inn recebeu o Leopardo de carreira em Locarno. Sem pressas para voltar a filmar, o realizador sente que o museu é uma das possíveis saídas para um cinema que está cada vez mais semelhante e menos ousado. Nesta conversa com o crítico de cinema Jorge Mourinha e com outros jornalistas europeus explica que ao longo da sua carreira aprendeu que o cinema não tem de depender das convenções cinematográficas.

O crítico de artes plásticas Alexandre Pomar lançou o livro Júlio Pomar: Depois do Novo Realismo (ed. Guerra & Paz). A jornalista Isabel Salema entrevistou-o para esta edição do Ípsilon – uma além de uma longa conversa houve muitas trocas de emails. "Com é que um filho escreve sobre o pai?", quis saber a jornalista. Uma entrevista onde Alexandre Pomar conta como era a vida em família; fala das cartas que Júlio Pomar escreveu aos filhos; da década neo-realista de Pomar; da geração de 45; de várias polémicas e também sobre a Fundação Júlio Pomar, agora em processo de extinção.

Também o dramaturgo José Maria Vieira Mendes reuniu sete textos para teatro num só volume organizado como um romance e chamou-lhe O Pior É Que Fica. O jornalista Gonçalo Frota falou com o actual membro do Teatro Praga.

O crítico literário José Riço Direitinho esteve em Oslo e entrevistou o escritor de livros policiais norueguês Jørn Lier Horst que está a olhar de novo para casos que não conseguiu resolver e foram arquivados durante a sua carreira de investigador da polícia.

Por fim, o jornalista Jorge Pinho leva-nos a redescobrir os Duplex Longa.

Mas há mais neste Ípsilon: as habituais críticas (ao disco de Edsel Axle, ao filme Falcon Lake e ao livro O Homem que Viveu Debaixo da Terra) e as crónicas de António Guerreiro e de Ana Cristina Leonardo.

Entretanto o Vodafone Paredes de Coura faz 30 anos. No ípsilon estamos a fazer a cobertura do evento e temos uma entrevista com Jessie Ware que disse ao jornalista Pedro João Santos: "Espero dar-vos um sobressalto, com ou sem chicote"

A convidada do nosso Encontro de Leituras de Setembro vai ser a escritora brasileira Aline Bei. Quem quiser receber informações sobre o clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo pode enviar um email para encontrodeleituras@publico.pt.

