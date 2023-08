Budapeste, capital do atletismo por uma semana

Os Campeonatos do Mundo de atletismo arrancam no sábado, em Budapeste, reunindo a elite da modalidade ao longo de uma semana. Portugal estará representado na capital da Hungria por 29 atletas, mas diminuído nas suas possibilidades de discutir medalhas, face à lesão de Pedro Pablo Pichardo (favorito no triplo salto), que se junta à ausência de outros nomes fortes, como Patrícia Mamona. Nesta conjuntura, a lançadora do peso Auriol Dongmo é quem, à partida, terá mais condições de lutar por um lugar no pódio.

Antes, porém, começa a 2.ª jornada da I Liga de futebol, com o Sporting a visitar o Casa Pia (sexta-feira, 20h15, SPTV) depois de ter triunfado sobre o Vizela já nos últimos instantes do jogo inaugural, em Alvalade. No sábado será a vez de o Benfica se estrear em 2023-24 no Estádio da Luz, diante do Estrela da Amadora (20h30, BTV), com a missão de corrigir a surpreendente derrota registada no Estádio do Bessa. E para domingo à tarde (18h, SPTV) está reservado o FC Porto-Farense, também este um embate entre um candidato ao título e uma equipa recém-regressada ao escalão principal, depois de os "dragões" terem vencido em Moreira de Cónegos, com uma reviravolta.

Lá por fora, a Bundesliga está de volta aos relvados, com o Werder Bremen-Bayern Munique desta sexta-feira, às 19h30, a dar o tiro de partida. E o mesmo acontece, mas no sábado, com a Liga italiana, que nos últimos anos tem feito do campeão uma verdadeira incógnita - o Nápoles é o detentor actual do scudetto. Mas o momento de decisão está previsto para paragens mais longínquas: no domingo de manhã, pelas 11h em Portugal continental, Inglaterra e Espanha vão discutir, na Austrália, a final do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

E por falar em momentos decisivos, nas estradas portuguesas o domingo também será de interesse acrescido. A Volta a Portugal, que já contabiliza seis líderes na versão de 2023, aproxima-se do fim, com a tradicional etapa da subida à Senhora da Graça no sábado, antecedendo o contra-relógio final (18,2 quilómetros), em Viana do Castelo, que consagrará o vencedor da 84.ª edição da mais importante corrida do ciclismo nacional.

Entre os desportos motorizados, o destaque vai para o Grande Prémio da Áustria, em MotoGP. Miguel Oliveira (Aprilia) vai procurar dar seguimento, em Spielberg, ao quarto lugar obtido em Silverstone, no início do mês, e nos treinos desta sexta-feira fixou o 10.º melhor tempo, o que lhe garante a passagem directa à segunda fase da qualificação (Q2). O mais rápido do dia foi o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que deixou o português a 0,627 segundos de distância.

