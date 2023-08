Attenzione, pickpocket! A vigilante viral foi agora vítima dos carteiristas

A mulher cujos alertas de “Attenzione, pickpocket!” ('Atenção, carteiristas!', em italiano), gritados para avisar os turistas em Veneza, se tornaram virais em redes sociais como o TikTok e o Instagram, foi agora vítima desses mesmos carteiristas. Monica Poli perdeu o seu telemóvel esta quinta-feira junto à Basílica Dei Frari, noticia o jornal italiano La Repubblica.

Uma investigação policial está em curso e já se colocou a hipótese de este episódio poder ser uma retaliação de grupos de carteiristas, desagradados com os vídeos virais da italiana.

Monica Poli, já com um novo telemóvel na mão, disse entretanto que vai "continuar a lutar contra os roubos". A veneziana é membro do grupo 'Cittadini Non Distratti' ('Cidadãos Não Distraídos', em tradução livre), que defende castigos mais pesados para os carteiristas e que denuncia a exploração de menores e de mulheres grávidas por grupos criminosos que atacam turistas naquela e noutras cidades italianas.

O grupo começou a publicar os vídeos nas redes sociais, sendo que os mais conhecidos são os de Monica, que é membro do partido de extrema-direita Liga Norte, de Matteo Salvini.