Selecção portuguesa retida em Frankfurt já tem solução

Pelo menos 12 dos 28 atletas portugueses que vão participar nos Mundiais ficaram na quinta-feira retidos em Frankfurt, na Alemanha, devido ao cancelamento de um voo para Budapeste, na Hungria, confirmou esta sexta-feira à Lusa a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Sem que o plano de viagem tivesse sido divulgado, pouco menos de metade dos atletas partiram na quinta-feira de Lisboa para a capital húngara, com escala na cidade alemã, onde a comitiva de 29 elementos, entre os quais 12 atletas, pernoitaram.

Mas, de acordo com o director técnico da Federação Portuguesa de Atletismo, António Fernandes, já há uma solução para os atletas à espera de voos de ligação durante esta sexta-feira, véspera do arranque dos Mundiais Budapeste20232, que decorrem entre sábado e 27 de Agosto.

“Já temos alguns voos hoje que vão chegar à uma hora da tarde, outros às quatro da tarde, outros às sete e outros às onze da noite. A esmagadora maioria está colocado em voos directos para Budapeste, mas a diferentes horas, não vão no mesmo voo”, explicou o responsável em declarações à Rádio Renascença.

O primeiro português a competir em Budapeste2023, nas ruas da capital húngara, é o veterano marchador João Vieira, nos 20 quilómetros marcha, no sábado, a partir das 8h50 locais (7h50 em Lisboa), que está no grupo retido em Frankfurt.

Ainda no primeiro dia de competição, vão estar Francisco Belo e Tsanko Arnaudov, na qualificação para o lançamento do peso – cuja final é ainda disputada na sessão nocturna de sábado –, Marta Pen, Salomé Afonso e Isaac Nader, nas eliminatórias para os 1500 metros, Tiago Luís Pereira, no triplo, e a estafeta mista de 4x400 metros, que será constituída por quatro de seis atletas (João Coelho, Omar Elkhatib, Ricardo Santos, Cátia Azevedo, Carina Vanessa e Fatoumata Diallo).

O cancelamento do voo entre Frankfurt e Budapeste ocorreu depois de a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) ter confirmado a ausência da competição de Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu do triplo salto.

Com a desistência de Pichardo, confirmada na quinta-feira, devido à lombalgia que o afastou de grande parte da temporada ao ar livre, Portugal ficou sem os dois medalhados olímpicos, depois de Patrícia Mamona também ter ficado afastada por lesão, contando com 28 atletas em 21 provas na 19.ª edição dos Campeonatos do Mundo de atletismo, aos quais chega com um historial de 23 medalhas, sete de ouro, sete de prata e nove de bronze