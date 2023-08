Ténis: Alcaraz forte como uma rocha na desforra com Paul

Sete dias depois de ter sido eliminado nos quartos-de-final do ATP 1000 de Toronto, Carlos Alcaraz teve a oportunidade, em Cincinnati, de se desforrar de Tommy Paul e avançar para as meias-finais do Western & Southern Open. Mas só depois de ultrapassar o desperdício de três match-points e após mais de três horas de um encontro interrompido quatro vezes pela chuva. Paragens aproveitadas por Alcaraz para rever o filme Rocky.

“Sempre que me treino, vejo o vídeo do Rocky 4, o treino do Ivan Drago e do Rocky; esse vídeo é chave para mim”, revelou Alcaraz, que viu Paul (13.º) anular três match-points no segundo set, num longo 12.º jogo de 22 pontos. O líder do ranking foi constantemente incentivado pelo seu treinador, Juan Carlos Ferrero, com a frase “Intensidade como uma rocha!”, e, devido à chuva, só voltou a dispor de novo match-point três horas mais tarde, para vencer o norte-americano, por 7-6 (8/6), 6-7 (0/7) e 6-3.

“Sempre que tenho um encontro, ouço três canções do Rocky no carro, como ‘Eye of the Tiger’”, contou o espanhol. Nos quartos-de-final, Alcaraz vai defrontar o australiano Max Purcell (70.º), que venceu Stan Wawrinka (51.º), por 6-4, 6-2.

Novak Djokovic (2.º) estendeu para 19-0 a conta-corrente com Gael Monfils (211.º), com uma vitória por 6-3, 6-2, e vai decidir um lugar nas meias-finais do Western & Southern Open, com o número um dos EUA, Taylor Fritz (9.º).

Na prova feminina, Iga Swiatek está pela primeira vez nas meias-finais do Western & Southern Open ao vencer o duelo entre campeãs das duas últimas provas do Grand Slam, com Marketa Vondrousova, por 7-6 (7/3), 6-1. Vencedora em Wimbledon há cinco semanas, Vondrousova (10.ª) serviu por duas vezes para fechar o set inicial, mas cometeu muitos erros e Swiatek aproveitou para tomar o ascendente. Nas meias-finais, a líder do ranking vai defrontar a vencedora do duelo entre Coco Gauff (7.ª) e Jasmine Paolini (43.ª) – que beneficiou da desistência da cazaque Elena Rybakina, quando a italiana liderava por 4-6, 5-2.

Karolina Muchova (17.ª) está também nas meias-finais onde espera pela vencedora do embate entre Aryna Sabalenka (2.ª) e Ons Jabeur (5.ª).